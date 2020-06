Münchner "Tatort" setzt sich im ersten Krimi-Voting durch

© BR/Bavaria Film/Erika Hauri

Anlässlich des 50-jährigen "Tatort"-Jubiläums wird es von dieser Woche an im Ersten noch einmal diverse Folgen aus der Vergangenheit zu sehen geben - welche, darüber dürfen die Zuschauer abstimmen. Den Anfang macht ein Münchner Fall aus dem Jahr 2003.



19.06.2020 - 13:13 Uhr von Alexander Krei 19.06.2020 - 13:13 Uhr

Die Sommerpause will die ARD in diesem Jahr nutzen, um die Zuschauer entscheiden zu lassen, welche "Tatort"-Folgen sie noch einmal sehen wollen. Nun steht fest, womit der Wiederholungsreigen beginnen wird: Am kommenden Sonntag wird noch einmal der "Tatort: Wenn Frauen Austern essen" aus dem Jahr 2003 gezeigt. Der Folge mit den Münchner Ermittlern Ivo Batic und Udo Wachtveitl erhielt 12.360 Stimmen und setzte sich damit denkbar knapp gegen zwei Münster-"Tatorte" durch - am Ende machten nicht mal 40 Stimmen den Unterschied.

Noch haben Fans von Boerne und Thiel jedoch die Möglichkeit, ihre Lieblings nach vorne zu wählen: In den kommenden zehn Wochen geht das Voting weiter - und immerhin 49 "Tatort"-Folgen aus den vergangenen 25 Jahren stehen noch zur Auswahl. Die Abstimmung startet allerdings wieder bei Null. Die abgegebenen Stimmen aus der Vorwoche werden für den nächsten Wunsch-"Tatort" also nicht mitgezählt. Fans des Münster-"Tatorts" müssen also erneut abstimmen.

Parallel zum Wunsch-"Tatort" am Sonntag um 20:15 Uhr zeigt Das Erste auf dem Freitagsplatz um 22:15 Uhr von der kommenden Woche an übrigens noch einmal einige Klassiker aus 50 Jahren "Tatort".

Teilen