Verwirrung um angebliche "Schlümpfe"-Neuauflage von Nick

Eine bereits vor zwei Jahren angekündigte Neuauflage der "Schlümpfe" wird in Deutschland im Kika zu sehen sein. Nun gibt es Verwirrung wegen US-Medienberichten zu einer "Schlümpfe"-Serie von Nickelodeon. DWDL.de mit der Aufklärung…



19.06.2020 - 13:52 Uhr von Timo Niemeier 19.06.2020 - 13:52 Uhr

Derzeit sorgen Medienberichte von Portalen wie "Deadline" oder "Variety" für ein wenig Verwirrung. Dort heißt es, Nickelodeon arbeite an einer Neuauflage der "Schlümpfe". Die Serie soll demnach 2021 ihre Premiere beim Sender in den USA feiern und danach auch auf den internationalen Nickelodeon-Kanälen zu sehen sein. "Deadline" und "Variety" verschweigen aber, dass es sich dabei nicht etwa um ein neues Projekt handelt, sondern um die angekündigte "Schlümpfe"-Neuauflage von 2018.

Bereits damals wurde bekannt, dass der deutsche Kika zusammen mit dem französischen Sender TF1 sowie den belgischen Kanälen RTBF und Ketnet und der Produktionsfirma Peyo Productions (Belgien) eine CGI-Animationsserie über Schlumpfine, Papa Schlumpf und Schlaubi Schlumpf entwickelt. Warum "Deadline" und "Variety" die bestehenden Ko-Produktionspartner nicht vollständig nennt - unklar. So entsteht nun der Eindruck, Nickelodeon würde parallel zum Kika und seinen Partnern an einer weiteren "Schlümpfe"-Serie arbeiten.

Die internationale Koproduktion war bereits vor zwei Jahren sehr beliebt, letztlich setzte sich der Kika im Bieterwettstreit hierzulande durch. Auf Rückfrage von DWDL.de beim Kika heißt es: Die Serie wird wie geplant ab 2021 in Deutschland exklusiv beim Sender zu sehen sein. Nickelodeon hat sich nun die Ausstrahlungsrechte für die USA und viele internationale Märkte gesichert - nicht aber für Deutschland. Darüber hinaus hat Nickelodeon jetzt auch angekündigt, zum Serienstart mehrere Merchandising-Produkte rund um die "Schlümpfe" auf den Markt bringen zu wollen.





Schon 2018 gaben die Ko-Produktionspartner einen kleinen Einblick in den Weg, den sie bei der Neuaufstellung einschlagen wollen. So hieß es damals, dass man neben Schlumpfine mehr Frauen-Figuren haben werde. Außerdem will man die Diversität und Gemeinschaft der Schlümpfe betonen. "Die Schlümpfe stehen auch für starke Werte und große Gefühle und passen deshalb ausgezeichnet zu Kika", sagte Kika-Chefin Astrid Plenk damals.

