Arte lädt von Juli bis August zum "Summer of Dreams" ein

In Zeiten der coronabedingten Restriktionen möchte Arte auf die befreiende Kraft der Träume setzen und hat seinen Sommerschwerpunkt deshalb auf den Titel "Summer of Dreams" getauft. Von Mitte Juli an wird er knapp sechs Wochen zu sehen sein.



Von Freitag, dem 10. Juli bis Sonntag, dem 23. August möchte Arte jeweils zweimal in der Woche zum "Summer of Dreams" einladen. Der Kulturkanal zeigt immer freitags und sonntags preisgekrönte Kultfilme, Dokumentationen und Starporträts, sowie legendäre Konzerte, die zu diesem Sommerschwerpunkt passen. Zum Auftakt des "Summer of Dreams" zeigt Arte die zweiteilige Doku "Pop Utopia", die von den großen Träumen der Menschheit im 20. und 21. Jahrhundert erzählt. Die Konzerte und Musikdokumentationen bleiben nach der TV-Ausstrahlung für mehrere Wochen unter www.arte.tv/summer abrufbar.

Musikalische Traumsphären werden zudem in der Dokumentation "Cosmic Trip: Pop und Weltraum" beleuchtet. Anhand von Pionieren wie David Bowie, Funkadelic, Daft Punk und Pink Floyd zeichnet sie die Geschichte der "Space Music" nach. Darüber hinaus ist Pink Floyd im Konzertfilm "Delicate Sound of Thunder" aus dem Jahr 1989 live auf der Bühne zu erleben.

Der Musikfilm "Imagine" sowie den Dokumentarfilm "Simon and Garfunkel: Traumwandler des Pop (The Harmony Game)" laden samt Jonh Lennon und Yoko Ona zu musikalischen Träumereien ein. Außerdem auf dem Programm: Simon and Garfunkels Reunion-Konzert 1981 aus dem Central Park in New York. Auch Coldplay wird mit den Dokumentationen "A Head Full of Dreams" und "Mylo Xyloto Tour" vertreten sein.

Mit dem "Summer of Dreams" soll auch der amerikanische Traum zelebriert werden. it den Erstausstrahlungen "Patrick Swayze: Hollywoods Traumtänzer", "Whitney - Can I Be Me" und "Meryl Streep - Die unverstellte Göttin beleuchtet" Arte in drei intimen Porträts die Sonnen-, aber auch Schattenseiten des menschgewordenen American Dream.

Auch klassische Filme sind eingeplant: Von "Jenseits von Afrika" mit Meryl Streep, "Die fabelhafte Welt der Amélie" mit Audrey Tautou und Wolfgang Petersens "Die unendliche Geschichte" werden einige märchenhafte Traumpfade im Programm zu finden sein. Albtraumhaft wird es hingegen mit dem Thriller "Vanilla Sky", besetzt mit Tom Cruise, Penélope Cruz und Cameron Diaz. Außerdem wartet Arte mit zwei Klassikern des Kultregisseurs und Großmeisters David Lynch auf: "Dune - Der Wüstenplanet" mit Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow und Sting in den Hauptrollen sowie "Mulholland Drive" mit Naomi Watts.

