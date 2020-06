Sky-Gruppe und Discovery verlängern Zusammenarbeit

© Discovery

Anders als noch 2017 gingen die Verhandlungen zwischen Sky und Discovery diesmal geräuschlos über die Bühne. Durch die Verlängerung wird der Discovery Channel auch weiter bei Sky zu sehen sein. In Großbritannien geht die Kooperation noch weiter.



22.06.2020 - 13:12 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2020 - 13:12 Uhr

Ein öffentlicher Schlagabtausch und gegenseitige Vorwürfe - Anfang 2017 krachte es zwischen Discovery und der Sky-Gruppe gewaltig, ehe man sich letztlich doch auf den letzten Drücker noch auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Diesmal liefen die Verhandlungen augenscheinlich deutlich harmonischer ab: Die beiden Partner konnten sich auf eine langfristige Verlängerung der Partnerschaft einigen, heißt es in einer Mitteilung. Auf Deutschland bezogen heißt das, dass der Discovery Channel auch weiterhin bei Sky Deutschland zu sehen sein wird. Für die Eurosport-Sender standen in Deutschland aktuell keine Vertragsverhandlungen an.

In Großbritannien und Irland wird die Zusammenarbeit zwischen Discovery und Sky sogar noch vertieft und umfasst dort erstmals auch die non-linearen Marken. Sky wird dort zum Distributionspartner für die schon bestehenden sowie neue Direct-to-Consumer-Streamingangebote wie MotorTrend. Zudem arbeitet man dort auch in Sachen Werbevermarktung und bei der Olympia-Übertragung im kommenden Jahr eingehend zusammen.

Kasia Kieli, Präsident und MD Discovery EMEA, sagte: "Sky und Discovery arbeiten seit über 30 Jahren zusammen, um dem Publikum das Beste an Unterhaltung aus dem wirklichen Leben zu bieten. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unsere strategische Beziehung ausbauen und die neue Vereinbarung bedeutet, dass Sky-Kunden auch in den kommenden Jahren unser breites Angebot an Factual-, Sport-, Lifestyle- und Unterhaltungskanälen und -programmen genießen können".

Stephen van Rooyen, Sky-CEO UK & Europe: "Discovery kann Sie von den Tiefen des Ozeans bis in den tiefsten Weltraum führen, und zwar ganz bequem von Ihrem Wohnzimmer aus. Wir bringen die besten Inhalte von Partnern wie Discovery, HBO und Showtime zusammen, fügen sie dem besten Live-Sport in Europa, unseren preisgekrönten Sky Originals und von uns geliebten Anwendungen wie Netflix hinzu und stellen sie alle an einem Ort auf der besten Plattform der Welt, Sky Q, zur Verfügung."

Teilen