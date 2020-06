RTL disponiert am Nachmittag nochmal um

© TVNOW / Wischmeyer/Friese

Eigentlich wollte sich RTL ab der kommenden Woche mit Wiederholungen von "Mensch Papa - Väter allein Zuhaus" über den Sommer hangeln. Nun hat man sich kurzfristig noch einmal umentschieden.



22.06.2020 - 16:55 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2020 - 16:55 Uhr

In der vergangenen Woche gab es für RTL einen etwas überraschenden Aufschwung am Nachmittag. Nachdem Marco Schreyls Talkshow dort mit sehr schwachen Quoten zu Ende gegangen war, fuhr man dort Wiederholungen von "Martin Rütter - Die Welpen kommen" deutlich besser, erreichte drei Mal immerhin zweistellige Marktanteile. Davon profitierte wiederum auch Steffen Henssler, der um 17 Uhr die beste Woche seit dem Start des Formats im Herbst hinlegte und sich von im Schnitt 5,9 Prozent der Vorwoche auf 9,3 Prozent steigerte.

Dumm nur, dass der Welpen-Content endlich ist und nur noch für diese Woche zur Verfügung steht. Ab der kommenden Woche muss sich RTL nun also wieder anderweitig behelfen. Bislang war geplant, dort "Mensch Papa! Väter allein zuhause" zu wiederholen. Das Format lief zwar anfänglich mal gut, hat aber bei seinen beiden letzten Einsätzen nicht mehr überzeugen können. Die Erfolgschancen mit Wiederholungen um 16 Uhr waren also überaus begrenzt. Etwas mehr erhofft man sich nun von "Kitsch oder Kasse?". Die Sendung mit Oliver Geissen ist derzeit in der Sommerpause und soll es nun mit Wiederholungen um 16 Uhr richten. Auch hier sind aus Quotensicht wohl eher keine Wunder zu erwarten - zumindest passt das Format aber etwas besser zum Vorlauf aus Doppelfolgen der "Superhändler".

