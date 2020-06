"Inas Nacht" wechselt auf den Donnerstagabend

© NDR

Auch in diesem Jahr begrüßt Ina Müller in der Kneipe zum Schellfischposten" wieder prominente Gäste zu Singen, Sabbeln und Saufen. Die Erstausstrahlungen sind künftig aber nicht mehr samstags, sondern bereits donnerstags zu sehen.



23.06.2020 - 10:53 Uhr von Uwe Mantel 23.06.2020 - 10:53 Uhr

Schon seit 2007 meldet sich Ina Müller alljährlich aus der Kneipe "Zum Schellfischposten", wo sie Gäste in lockerer Atmosphäre zum Talken und Singen begrüßt. Auch in diesem Jahr wird es wieder zwölf neue Folgen von "Inas Nacht" geben - eines wird aber anders sein als zuletzt: Statt am späten Samstag- werden die Erstausstrahlungen des Formats künftig am späten Donnerstagabend zu sehen sein. Die Sendung läuft ab dem 30. Juli auf dem späteren der beiden Comedy-Sendeplätze am Donnerstagabend um 23:30 Uhr. Am späten Samstagabend werden die Folgen aber trotzdem weiterhin als Wiederholung zu sehen sein.

Durch den recht späten Start der Staffel wird es anders als in den vergangenen Jahren übrigens diesmal keine Zweiteilung der Staffel geben, stattdessen geht's in einem Rutsch bis Mitte Oktober durch. In der ersten Sendung werden Tim Mälzer, der Weinsommelier Justin Leone sowie als musikalische Gäste ok.wedding und die Antilopen Gang dabei sein. Für Folge 2 haben sich Margot Käßmann und Rolando Villazón angekündigt, Musik kommt von Rhodes und Alex Mayr.

In der dritten Folge am 13. August sind Lisa Maria Potthoff und Jenke von Wilmsdorff zu Gast. Musik machen Remme und Jeremias. Und in Folge 4 begrüßt Ina Müller Ralf Dümmel und Michel Abdollahi im Schellfischposten. Joy Denalane und Tochter sorgen für die Musik. Die Besetzung der weiteren Folgen ist noch nicht bekannt.

