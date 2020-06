Frank Hoffmann wird TV-Chef von Welt, Rossmann geht

© WeltN24

Große Überraschung aus Berlin: Der ehemalige RTL-Chef Frank Hoffmann wird neuer TV-Geschäftsführer des Nachrichtensenders Welt und von MAZ & More. Torsten Rossmann, seit 2003 Geschäftsführer des damaligen N24, heute WeltN24, geht von Bord.



23.06.2020 - 11:49 Uhr von Uwe Mantel 23.06.2020 - 11:49 Uhr

Bei WeltN24 geht eine Ära zu Ende: Torsten Rossmann, der den Sender schon seit seiner Gründung im Jahr 1999 zunächst als Konzernsprecher von ProSiebenSat.1 begleitete und seit 2003 auch Geschäftsführer war, ihn 2010 im Rahmen eines Management-Buyouts gemeinsam mit Partnern von ProSiebenSat.1 übernommen und 2014 an Springer verkauft hat, wird bis spätestens Ende 2020 die Geschäftsführung der WeltN24 GmbH mit den Sendern Welt, N24 Doku und der Produktionsfirma MAZ&More, die unter anderem das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" herstellt, abgeben. Lediglich als Berater in Sachen Bewegtbildstrategie bleibt er Springer verbunden, zudem bleibt er erstmal in den Aufsichtsräten von VG Media, AGF und im VAUNET-Vorstand.

Neuer TV-Geschäftsführer der WeltN24 GmbH wird ab dem 1. September 2020 stattdessen Frank Hoffmann, der dann zeitnah die Leitung von Welt Fernsehen sowie neben Claus Strunz die Leitung von MAZ & More übernehmen wird. Frank Hoffmann war zuletzt von 2013 bis 2019 Programmgeschäftsführer von RTL, zuvor stand er seit 2005 an der Spitze von Vox. Seine Wurzeln hat er aber im journalistischen Bereich: Ab 1992 war er für "Explosiv" bei RTL tätig, 1994 übernahm er die Redaktionsleitung von "Extra", ab 1999 war er Bereichsleiter für alle RTL-Magazine.

Torsten Rossmann: "Nach über 20 Jahren habe ich mich entschieden, die Verantwortung für den Nachrichtensender und MAZ & More abzugeben. Wir haben Welt Fernsehen und das 'Sat.1 Frühstücksfernsehen' gemeinsam in verschiedenen Konstellationen beständig und erfolgreich weiterentwickelt. 'Welt' ist eine starke Marke. Das 'Sat.1 Frühstücksfernsehen' ist Marktführer am Morgen. Gutes Fernsehen gelingt nur im Team und mit den richtigen Marktpartnern, mit Vertrauen und Verlässlichkeit. In dieser Hinsicht gilt mein besonderer Dank der eigenen Mannschaft, den Partnern im Werbemarkt und vor allem ProSiebenSat.1. Nach dem Verkauf war es mein Ziel, zu einer erfolgreichen Integration bei Axel Springer beizutragen. Das ist uns gemeinsam gelungen."

Jan Bayer: "Torsten Rossmann ist einer der profiliertesten und erfahrensten deutschen TV-Manager, der seit Gründung zunächst N24 und dann Welt Fernsehen geprägt hat wie kein zweiter und in über 20 Jahren zu einem der wichtigsten deutschen News-Sender gemacht hat. Nach dem Verkauf des Senders hat er die Integration bei Axel Springer entscheidend begleitet. Ich freue mich daher, dass er uns mit seiner langjährigen, großartigen Expertise weiterhin beratend unterstützen wird."

Jan Bayer wird bei Springer künftig nicht mehr für den Fernsehsender Welt verantwortlich sein, dieser wechselt aus seinem Vorstandsbereich News Media International in Stephanie Caspars Vorstandsbereich News Media National. Ihr fällt daher auch die Aufgabe zu, den Neuzugang Frank Hoffmann zu begrüßen: "Mit Frank Hoffmann haben wir für Welt einen herausragenden Fernsehmacher und innovativen Infotainment-Experten gewinnen können, mit dem wir das TV-Angebot und die Programmformate von Axel Springer kraftvoll weiterentwickeln werden."

Frank Hoffmann darf nun den nächsten Schritt der crossmedialen Integration aller Welt-Marken gehen: Noch in diesem Jahr sollen Digital-, Fernseh-, Print- und Audio-Angebote aus einem gemeinsamen Newsroom im Springer-Neubau in Berlin kommen. Interessante Erkenntnis am Rande überdies: Während ein ehemaliger RTL-Mann nun an der Spitze von Springers Nachrichtensender Welt steht, wird der zur RTL-Gruppe gehörende Nachrichtensender ntv seit einiger Zeit von Tanit Koch geleitet, die zuvor Springers "Bild" verantwortete.

