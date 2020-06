Sat.1 öffnet "The Voice Kids" erstmals auch für Bands

© DWDL / Sat.1

Sat.1 schraubt etwas an seinem Format "The Voice Kids", das in diesem Jahr mit Quotenproblemen zu kämpfen hatte. Für die neunte Staffel im kommenden Jahr lässt man erstmals auch ganze Bands als Kandidaten zu.



23.06.2020 - 13:22 Uhr von Uwe Mantel 23.06.2020 - 13:22 Uhr

Wenn Sat.1 im kommenden Jahr bereits zum neunten Mal die größten Gesangstalenten in der jungen Altersgruppe der 7- bis 15-Jährigen sucht, dann gibt's eine Neueurng: Erstmals werden dann nicht nur Solo-Sänger und -Sängerinnen sowie Duos eine Chance bekommen, sondern auch ganze Bands. Das können etwa A-Capella-Ensembles, ein Familienchor, eine Schülerband oder eine Hip-Hop-Crew sein.

Auch wenn die nächste Staffel erst im Frühjahr kommenden Jahres ansteht, muss man sich schon jetzt bewerben. Am 26. Juni startet eine Scouting-Tour durch Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Köln. Mehr Infos dazu gibt's auf sat1.de. Produziert wird die Sendung von Talpa Germany.

Frischen Wind könnte "The Voice Kids" mit Blick auf die Quotenentwicklung der vergangenen Jahre jedenfalls gut gebrauchen. War die erste Staffel einst mit fast 20 Prozent Marktanteil noch ein durchschlagender Erfolg, so sank der Marktanteil seither sukzessive ab. In diesem Jahr reichte es erstmals nur für einen einstelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, er lag be weniger als 9 Prozent. Zwischenzeitlich war "The Voice Kids" sogar unter den Senderschnitt gerutscht.

Teilen