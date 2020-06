RTLzwei setzt "Die Gruppe" nach zwei Jahren bald fort

© RTLzwei/Story House

2018 hat sich RTLzwei erstmals in der Primetime mit "Die Gruppe - Schrei nach Leben" mit psychischen Problemen von jungen Erwachsenen beschäftigt. Nun hat man eine zweite Staffel angekündigt, los geht’s schon kommende Woche.



23.06.2020 - 14:44 Uhr von Timo Niemeier 23.06.2020 - 14:44 Uhr

RTLzwei hat eine zweite Staffel der Doku-Reihe "Die Gruppe - Schrei nach Leben" angekündigt. Sechs neue Ausgaben will man bereits ab dem 1. Juli immer mittwochs zur besten Sendezeit zeigen. Die erste Staffel lief bereits vor zwei Jahren beim Sender. Anders als damals setzt man in diesem Jahr auf Doppelfolgen, so werden nach drei Wochen schon alle neuen Folgen ausgestrahlt sein. Produziert wird das Format wie schon damals von Story House.

In dem Format macht RTLzwei auf psychische Probleme bei jungen Erwachsenen aufmerksam. Sechs Menschen zeigen, was es bedeutet, mit Depressionen, Panikattacken, Zwangsstörungen oder extremen Ängsten zu leben. Einmal im Monat treffen sie sich zu einem Gruppencoaching mit Trauma-Therapeutin Diana Kerzbeck und sprechen dort aus, was sie bewegt und belastet. Über einen Zeitraum von sechs Monaten begleiten sich die jungen Erwachsenen selbst mit der Kamera, dokumentieren so ihren Kampf gegen psychische Störungen und geben Einblicke in die Höhen und Tiefen ihres Alltags.

In den neuen Ausgaben der Reihe geht es unter anderem um Sportsucht, Magersucht, Drogen- und Spielsucht sowie Panikattacken. Die erste Staffel startete 2018 mit sehr starken Quoten bei RTLzwei, rund eine Million Menschen sahen zu und in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 9,4 Prozent Marktanteil gemessen. Danach gingen die Werte zurück, die letzte Folge erreichte damals nur noch rund ein halbe Million Zuschauer und 4,8 Prozent Marktanteil. Im Schnitt konnte RTLzwei mit den sechs Folgen aber zufrieden sein, sie holten 7,0 Prozent Marktanteil für den Sender.

