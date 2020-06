ViacomCBS macht CBSN in Deutschland verfügbar

© ViacomCBS

Die CBS-News-App ist ab sofort auch in weiteren Ländern außerhalb der USA verfügbar, darunter Deutschland. Damit lässt sich auch der Nachrichtensender CBSN auch problemlos auf Smart-TVs, Tablets und Smartphones im Livestream ansehen.



24.06.2020 - 10:33 Uhr von Uwe Mantel 24.06.2020 - 10:33 Uhr

ViacomCBS hat sich entschieden, seinen US-Nachrichtensender CBSN auch weltweit verfügbar zu machen. Dazu wird die CBS News-App inklusive des kostenlosen Livestreams ab sofort auch in außerhalb der USA in 89 weiteren Ländern in den App-Stores angeboten, darunter auch in Deutschland. Verfügbar ist die App auf Amazon Fire TV, Android, Android TV, Chromecast und LG Smart-TVs - iOS-Nutzer bleiben allerdings erstmal außen vor. Allerdings lässt sich der Livestream auch einfach über die Webseite cbsnews.com aufrufen.

"Unsere Untersuchungen zeigen, dass es eine weltweite Nachfrage für die Berichterstattung von CBS News zu Ereignissen, die jeden betreffen, gibt", erklärt Christy Tanner, Executive Vice President und General Manager von CBS News Digital. "Mit der weltweiten Verfügbarkeit der CBS News-App liefern wir nun noch mehr Zuschauern an noch mehr Orten wichtige und ausführliche Berichterstattung zu den aktuellsten Themen." CBS News hat dabei nicht zuletzt die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im November und die davor liegenden nationalen Kongresse von Republikanern und Demokraten im Blick.

