Smart-TV-Awards: Preise u.a. für Sky Q und ProSiebenSat.1

Die Deutsche TV-Plattform und die Medientage München haben am Dienstag zum ersten Mal "Connect! The Smart TV Award" vergeben. Für die beste User-Experience wurde Sky Q ausgezeichnet. Wer sonst noch geehrt wurde.



24.06.2020 - 15:09 Uhr von Uwe Mantel 24.06.2020 - 15:09 Uhr

Smart-TVs sind inzwischen weit verbreitet - und nun gibt's auch eine passende Preisverleihung dazu: Ausschließlich online wurde am Dienstag zum ersten Mal der von der Deutschen TV-Plattform und den Medientagen München ins Leben gerufenen Smart-TV-Award "Connect!" in fünf Kategorien vergeben. Der Preis für die beste User-Experience ging dabei an Sky Deutschland für deren Angebot Sky Q. Entschieden hat darüber eine fünfköpfige Jury, die aus insgesamt 70 Einsendungen auswählen konnte.

ProSiebenSat.1 Digital setzte sich in der Kategorie "Loud & Clear - Beste Markenperformance" mit seinem interaktiven Event "Can you survive moon?" durch. Im Rahmen von "Galileo" durften die Zuschauer darin in die Moonboots von Neil Armstrong schlüpfen und sich entscheiden, wie sie sich in verschiedenen Szenarien an Neil Armstrongs Stelle verhalten würden. Der Preis fürs beste Special-Interest-Angebot ging an die Deutsche Telekom für "MagentaSport - Konferenz-Alarm". Auch RTLzwei kann sich über eine Auszeichnung freuen, hier gab's den Preis für "Quick Polls im Namen von RTLzwei Red" in der Kategorie "Bester Newcomer". Der Preis für die beste technologische Innovation ging an die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien, Bayerische Medien Technik und das Institut für Rundfunktechnik für "Fernsehen für alle - voll inklusiv mit HbbTV".

Der Jury gehörten Christine Gebhard (film-tvvideo.de), Prof. Dr. Heidi Krömker (TU Ilmenau), Jan Möllendorf (defacto x), Jürgen Sewczyk (Eutelsat) und DWDL.de-Chefreporter Torsten Zarges an.

Die komplette Verleihung inklusive der Begründungen der Jury und weiteren Insights zum Thema "Connected TV" kann man online ansehen.

