ntv zeigt kurzfristig neue Doku über Jürgen Klopp

Der FC Liverpool hat die Premier-League-Saison 2019/20 gewonnen, das steht seit Donnerstagabend fest. ntv wird angesichts dessen kurzfristig eine Doku über Jürgen Klopp ins Programm nehmen. In dem Portrait kommen auch langjährige Weggefährten zu Wort.



26.06.2020 - 10:20 Uhr von Timo Niemeier 26.06.2020 - 10:20 Uhr

Nach dem Meistertitel mit Borussia Dortmund hat Jürgen Klopp nun auch den FC Liverpool zum Titel geführt. Damit ist er übrigens der erste deutsche Trainer, dem das mit einem Verein in der Premier League gelungen ist. ntv nimmt das zum Anlass für eine kurzfristige Programmänderung: Bereits am heutigen Freitag, den 26. Juni, zeigt man um 14:30 Uhr die Doku "King Klopp – Meistermacher, Motivator, Mensch". Wiederholt wird der Film am Samstag um 9:30 und am Sonntag um 18:30 Uhr.

Ab sofort ist der Film außerdem bei TVNow abrufbar. In der Doku wird der Weg Klopps vom Zweitliga-Fußballer zur Trainerlegende nachgezeichnet. Man dokumentiere das "Leben eines Weltstars, der sich selbst ziemlich normal findet", heißt es vom Sender. In der Dokumentation kommen langjährige Weggefährten wie Ex-Mainz-Manager Christian Heidel und Guido Schäfer, der mit Klopp die Flügelzange in Mainz bildete, zu Wort.

