Gleich zwei Preise für "Joko & Klaas gegen ProSieben"

26.06.2020 - 12:25 Uhr von Uwe Mantel 26.06.2020 - 12:25 Uhr

Bei Florida Entertainment kann man sich über gleich zwei Auszeichnungen bei den International Format Awards freuen: "Joko & Klaas gegen ProSieben" wurde sowohl als "Best Studio Based Format" als auch als "Best Brand Driven Format" ausgezeichnet. Es ist das einzige Format, das bei der diesmal aufgrund der Corona-Beschränkungen nur online vergebenen Verleihung gleich zwei Mal geehrt wurde. Joko und Klaas waren sogar auch persönlich als Best Host nominiert, mussten sich hier allerdings Michael McIntyre für die bei der BBC laufende "Michael McIntyre's Big Show" geschlagen geben.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist eine Eigenentwicklung von Florida Entertainment, die international von Red Arrow Studios International vertrieben wird. Sie war bereits drei Staffeln lang bei ProSieben zu sehen und sorgte für starke Quoten. In Studio-Spielen treten Joko & Klaas gegen vom Sender ausgesuchte Kontrahenten in verschiedenen Disziplinen an. Als Gewinn winken 15 Minuten Live-Sendezeit am darauffolgenden Abend, die völlig frei gestaltet werden können. Das Format wurde auch für einen Deutschen Fernsehpreis nominiert, musste sich hier allerdings gerade "The Masked Singer" geschlagen geben. In diesem Jahr gab's aber für die 15 Live-Minuten bereits eine Auszeichnung mit dem Grimme-Preis.

Apropos "The Masked Singer": Das koreanische Vorbild "King of Mask Singer" wurde bei der von C21 veranstalteten Verleihung als Best Returning Format ausgezeichnet. Hierzulande bekannt ist auch der Gewinner in der Factual-Entertainment-Kategorie: Hier ging der Preis an die australische Version von "Old People's Home für 4 Year Olds", die ebenfalls von Red Arrow Studios International vertrieben wird. Vox hat hier eine Adaption unter dem Titel "Wir sind klein und ihr seid alt" im Programm. Als bestes Comeptition-Reality-Format wurde die US-Minigolfshow "Holey Moley" geehrt - vor der Corona-Pandemie hatte Sat.1 hier schon an einer Adaption mit dem Titel "Oh my Golf" gewerkelt. Im Serien-Bereich waren mit "Rampensau" und "Der Pass" gleich zwei deutsche Produktionen im Rennen, mussten aber letztlich der kanadischen Serie "Plan B" den Vortritt lassen.

