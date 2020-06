Synchronpreise für "Modern Family" und "Die Simpsons"

© Synchronverband - Die Gilde

Am Sonntagabend wurden wieder die besten Synchronarbeiten bei Filmen und Serien ausgezeichnet. Mit dabei sind unter anderem die Sitcom "Modern Family" und die "Simpsons", dazu im Film-Bereich unter anderem "Bohemian Rhapsody"



29.06.2020 - 08:25 Uhr von Uwe Mantel 29.06.2020 - 08:25 Uhr

Der Synchronverband e.V. - Die Gilde hat am Sonntagabend den Deutschen Synchronpreis 2020 in insgesamt sechs Kategorien verliehen. Im Serienbereich räumte dabei das Synchronstudio Arena Synchron gleich alle drei Preise ab: Als best-synchronisierte Comedyserie wurde "Modern Family" geehrt, im Dramaserienbereich setzte sich die Amazon-Serie "The Boys" durch, im Bereich Animation der Klassiker "Die Simpsons".

Zudem wurden auch drei Preise für die Synchronisation im Film-Bereich vergeben. Die beste Synchronisation unter den Komödien attestierte die Jury dabei der Berliner Synchron GmbH für "Once upon a time in Hollywood", bei den Dramas setzte sich die Interopa Film GmbH für "Bohemian Rhapsody", bei den Animationsfilmen die FFS Synchron GmbH für "Der König der Löwen" durch.

Die Verleihung, durch die einmal mehr Gayle Tufts führte, wurde live bei Youtube übertragen und lässt sich dort auch noch nachschauen. Um die Abstandsregeln einzuhalten, bestand das Publikum größtenteils aus den Nominierten selbst, die neben Pappkameraden von Hollywoodstars, denen sie ihre Stimme leihen, saßen.

Mehr zum Thema "Synchronisation kann das Original sogar verbessern"

Teilen