Kabel Eins zeigt "Scorpion" erstmals am Nachmittag

Ein bekannter Neuzugang für den Nachmittag: Die bislang ausschließlich abends gezeigte US-Serie "Scorpion" wird von Anfang Juli an erstmals in der Daytime laufen. Kabel Eins räumt dafür gleich mehrere Stunden am Samstagnachmittag frei.



29.06.2020 - 14:04 Uhr von Alexander Krei 29.06.2020 - 14:04 Uhr

Seit Jahren schon füllt Kabel Eins einen Großteil seines Programms mit Serien-Wiederholungen - und daran wird sich auf absehbare Zeit auch nichts ändern. Allerdings hat der Sender jetzt für den Juli eine kleine Veränderung für den Samstagnachmittag in Aussicht gestellt. Wo bislang alte Folgen von "Castle" wiederholt wurden, übernimmt nun "Scorpion" den Sendeplatz.

Schon ab dem kommenden Wochenende, also ab dem 4. Juli, übernimmt "Scorpion" den Sendeplatz ab 15:25 Uhr. Insgesamt fünf Folgen der Serie werden wöchentlich am Stück wiederholt - der Wiederholungsreigen läuft somit bis zur Primetime, wo dann "Hawaii Five-0" wie gehabt übernimmt. Um 10:55 Uhr bleibt "Castle" jedoch wie gewohnt mit den fünf Wiederholungen der vergangenen Tage im Programm.

Es ist übrigens das erste Mal, dass "Scorpion" in der Daytime wiederholt wird. In der Vergangenheit zeigten Sat.1 und Kabel Eins die US-Serie stets im Abendprogramm. Insgesamt wurden von der Serie vier Staffeln mit insgesamt 93 Folgen produziert.

