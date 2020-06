ZDF und ORF arbeiten an gemeinsamer Zaubershow

© ZDF/Andreas Hagemann

Das ZDF und der ORF haben mit den Dreharbeiten für eine gemeinsame Zaubershow begonnen. Zielgruppe für die Sendung mit dem Titel "1000 Tricks" sind junge Menschen, in Deutschland wird das Format daher beim Kika laufen.



29.06.2020 - 15:06 Uhr von Timo Niemeier 29.06.2020 - 15:06 Uhr

In Wien haben die Dreharbeiten für die neue Show "1000 Tricks" begonnen. ZDF und ORF arbeiten hier zusammen, insgesamt sollen 13 Folgen entstehen. Diese werden hierzulande noch in diesem Jahr beim Kika zu sehen sein, in Österreich strahlt der ORF das Format aus. Als Produktionsfirma steht die Tower 10 Kids TV hinter dem Format. Inhaltlich geht es um vier Nachwuchsmagierinnen und -magier, die die Zuschauer in die Welt der Magie entführen sollen.

In der Sendung zeigen die jungen Zauberer Melli, Christoph, Tristan und Magic Max ihre Tricks. Dabei geht es unter anderem darum, eine Cola-Dose fliegen zu lassen, die Gedanken von Freunden zu lesen oder eine Münze durch einen Holztisch zu drücken. Alle vier Protagonisten werden in der Sendung ihr Wissen mit den Zuschauern teilen - allerdings sollen nicht alle Tricks aufgelöst werden.

Teilen