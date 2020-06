Filmdeal mit Tobis: Neuer Otto-Film im TV zuerst bei Sky

© Bob Leinders / Tobis Film

Die Filme von Tobis werden auch in den kommenden Jahren nach dem Kinostart zuerst bei Sky zu sehen sein. Damit feiert etwa die Leinwand-Rückkehr von Otto Waalkes in "Catweazle" ihre TV-Premiere bei Sky, auch viele Klassiker sind im Paket enthalten



30.06.2020 - 10:43 Uhr von Uwe Mantel 30.06.2020 - 10:43 Uhr

Sky Deutschland hat einen neuen mehrjährigen Rechtedeal mit Tobis geschlossen und sichert sich damit auch für die kommenden Jahre die Pay-TV- und SVOD-Rechte für die zukünftigen Kinofilme sowie zahlreiche Katalog-Titel. Zu den kommenden Filmen gehören etwa Todd Haynes' Oscaranwärter "Vergiftete Wahrheit" mit Mark Ruffalo und Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway, der in den USA schon im letzten Jahr anlief und nun auch hierzulande auf seinen Kino-Einsatz wartet. Auch Otto Waalkes' Rückkehr auf die Kinoleinwand mit "Catweazle" ist im Paket enthalten. Im Katastrophen-Thriller "Greenland" kämpft zudem Gerard Butler im Angesicht eines Meteoriten-Einschlags ums Überleben seiner Famile. Die Filme werde es kurz nach Kinostart zu sehen geben. Zudem enthält das Paket viele Filme aus der Tobis-Library, darunter etwa "The Transporter", "Bad Moms" oder "The Book of Eli".

Matthias Kistler, Vice President Aquisitions bei Sky Deutschland: "Durch den neuen Vertrag mit Tobis können sich alle Filmfans bei Sky auf zahlreiche hochwertige Kinoproduktionen als exklusive TV-Premieren freuen. Die Tobis Hits gibt es auch in Zukunft kurz nach dem Kino nur bei Sky. Die Kooperation umfasst aber auch Tobis All-Time-Favorites wie Luc Bessons 'Das fünfte Element' und viele weitere Filme. Wir freuen uns sehr, unsere mehrjährige und sehr erfolgreiche Partnerschaft mit Tobis auch in Zukunft weiterführen zu können."

Peter Eiff, Geschäftsführer Tobis Film: "Wir freuen uns, dass unsere langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit Sky weitergeht, und sind überzeugt davon, dass wir mit dem Portfolio aus aktuellen und zukünftigen Kinohighlights aber auch Filmklassikern aus der Tobis-Library die besondere Vielfalt und Qualität der Sky-Sender bereichern können."

