"Tele 5G": Telekom "beschleunigt" die Werbung bei Tele 5

Tele 5 hat die Deutsche Telekom für einen großen, individuellen Werbedeal für deren 5G-Netz gewonnen. Unter anderem "beschleunigt" man einen Abend lang die Werbung - statt ganzer Werbeblöcke läuft dann ausschließlich ein Telekom-Spot.



02.07.2020 - 11:43 Uhr von Uwe Mantel 02.07.2020 - 11:43 Uhr

Inmitten der corona-bedingten Werbekrise kann Tele 5 einen großen Deal mit der Deutschen Telekom verkünden, für den man sich eine ganze Reihe besonderer Aktionen ausgedacht hat. Herzstück ist der "Tele 5G-Tag" am 28. Juli. An diesem Abend kapert die Telekom alle Werbeblöcke in der Primetime von Tele 5. Statt neun gibt es dann nur einen einzigen, 50-sekündigen Werbespot zu sehen - ganz nach dem Motto "5G beschleunigt die Werbung". Der "Tele 5G-Tag" wird dann auch digital über 5flix, die Mediathek und Website von Tele 5 verlängert.

Schon im Vorfeld gibt's eine Reihe weiterer Aktionen. Am Vorabend werden in den beiden Star-Trek-Serien "Raumschiff Voyager" und "Das nächste Jahrhundert" "szenenaffine Cut-Ins" gezeigt. Ins Stocken gerät das Programm hingegen bei zwei Spielfilm-Sponsorings am 16. und 30. Juli, wenn kurz ein Buffering-Element zu sehen sein wird, ehe es weiter geht, auch die Trailer werden enstprechend gestaltet. Bei zwei Filmen am 7. und 21. Juli frieren Filmszenen kurz ein, Tele 5 versichert aber, dass es jeweils schnell weiter gehen soll.

"Ein einzigartiges Netz wie 5G braucht auch einen einzigartigen Marketing-Move. Mit dieser individuell realisierten Werbemaßnahme ist Tele 5 ganz vorne mit #DABEI, wenn es darum geht, effektvolle und kreative Werbemomente im Free TV zu integrieren. Deshalb macht es uns sehr stolz, dass sich Telekom als deutsches Vorzeigeunternehmen all unseren Ideen gegenüber aufgeschlossen zeigte. Letztlich entpuppte sich aus dieser Synergie eine neue Referenzklasse für beide Unternehmen", sagt Tele 5-Chef Kai Blasberg.

Christian Hahn, bei der Telekom für Marketing, Kommunikation und Media verantwortlich: "Das G in 5G steht für Geschwindigkeit neu erleben, im größten 5G-Netz Deutschlands. Diese neue Generation der Netzqualität soll den Alltag vieler Menschen zuverlässiger und leistungsfähiger gestalten. Für diese Botschaft eignet sich Tele 5 als TV-Sender und Mediapartner hervorragend, um blitzschnell und gleichzeitig viele Menschen zu erreichen."

