RTLzwei plant einmalige "Peep"-Rückkehr zum Jubiläum

Vor allem Verona Pooth machte das Erotikmagazin "Peep!" in den 90er-Jahren zum Kult. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums arbeitet RTLzwei derzeit an einer Rückkehr des Erotikmagazins. Auch die neue Moderatorin steht schon fest.



05.07.2020 - 10:04 Uhr von Alexander Krei 05.07.2020 - 10:04 Uhr

25 Jahre nach der Premiere arbeitet RTLzwei an einer Neuauflage von "Peep!". Einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" hat der Sender auf DWDL.de-Nachfrage bestätigt. In dem Blatt heißt es, dass die Aufzeichnungen zu einer Revival-Sendung mit verschiedenen Prominenten bereits laufen. Um die Produktion kümmert sich Vice Media. Nach DWDL.de-Informationen soll es sich zunächst um eine einmalige Sendung handeln.

"Wir lieben 'Peep!', und selbstverständlich werden wir uns zum Jubiläum etwas Schönes einfallen lassen", wird ein Sendersprecher zitiert. Allzu viele inhaltliche Details zum Comeback des TV-Klassikers gibt es bislang allerdings noch nicht. So heißt es nur, dass in der Sendung "ein modernerer Blick auf das Thema Sexualität, aus männlicher, aber vor allem auch mal aus weiblicherer Sicht, vermittelt werden" soll.

"Peep!" gehörte in den 90er Jahren zu den größten Erfolgen von RTLzwei. Das Erotikmagazin lief bis 2000 und erlangte vor allem durch die anfangs noch recht unbekannte Verona Feldbusch - heute Pooth - zu großer Aufmerksamkeit. Die ersten Sendungen hatte noch Amanda Lear präsentiert, später führte auch Nadja Abd el Farrag durch das Magazin, das oft und gerne von "RTL Samstag Nacht", "Switch" oder "Kalkofes Mattscheibe" parodiert wurde.

