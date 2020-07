SevenOne Entertainment Group stellt Kommunikation neu auf

© SevenOne Entertainment

Ab diesem Sommer bündelt ProSiebenSat.1 Media SE alle Entertainment-Aktivitäten in der neuen SevenOne Entertainment Group. Personelle Veränderungen gibt es jetzt in der Kommunikation, u.a. auch eine neue Sprecherin für Sat.1.



06.07.2020 - 12:00 Uhr von Thomas Lückerath 06.07.2020 - 12:00 Uhr

Nach elf Jahren und der Zusammenarbeit mit so einigen Geschäftsführern gibt Diana Schardt die Leitung der Kommunikation für Sat.1 ab, um sich künftig als Senior Vice President Communications & PR um die Gesamtkommunikation der neuen SevenOne Entertainment Group und des Vorstandbereiches von Wolfgang Link zu kümmern. Diana Schardt berichtet – wie sämtliche Kommunikationsbereiche der ProSiebenSat.1 Media SE – direkt an Konzernsprecherin Stefanie Rupp-Menedetter.

Schon in den letzten Jahren war Schardt für die Kommunikation der ProSiebenSat.1 TV Deutschland verantwortlich. Der jetzt noch einmal gewachsene Verantwortungsbereich beansprucht mehr Zeit, so dass ihre Aufgabe als Sprecherin von Sat.1 künftig eine bekannte Kollegin übernehmen wird. Sandra Scholz übernimmt diese Aufgabe und verantwortet ab sofort alle Sat.1-Marken, auch Sat.1 Gold. Scholz war zuletzt Sprecherin von Sixx. Diese Aufgabe wird nach ihrer Elternzeit ab September 2020 Tabea Werner übernehmen."Um in Zukunft noch schneller und präziser nach extern wie intern kommunizieren zu können, stellen wir unser Team passgenau zu den Strukturen auf, die wir mit der neuen SevenOne Entertainment Group geschaffen haben“, erklärt Schardt zur Neuaufstellung, die auch Sprecherfunktionen für neu hinzugekommene Geschäftsfelder umfasst. Maurice Böhler wird ab sofort zum Sprecher Sales berufen, Michael Benn wird Sprecher Digital. Christoph Körfer, stellvertretender ProSieben-Senderchef und ProSieben-Sprecher, kommuniziert künftig auch für ProSieben Maxx. Michael Ulich führt weiter die Kommunikation für Kabel Eins."Diana Schardt hat mit Besonnenheit und Weitsicht für unterschiedliche Marken und Firmen in unserer Organisation als Sprecherin sehr erfolgreich kommuniziert. Mit der neuen Aufstellung ihres Teams passt sie sich optimal an die Anforderungen sowohl unserer internen Bereiche als auch des Marktes an, um unseren Weg zur plattformunabhängigen Entertainment-Company bestmöglich über alle Kanäle kommunikativ zu begleiten", erklärt Entertainment-Vorstand Wolfgang Link zur neuen Aufstellung der Kommunikation, die auch eine Aufteilung in drei neue Units umfasst: "News, Sports, Factual & Fiction" sowie "Show & Comedy" und "Strategy, Digital & Sales".