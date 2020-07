"Einfach super!": Elton mit neuer Show im ZDF und Kika

© ZDF/Willi Weber

Unter dem Titel "Einfach super! Die große Show zum Staunen" präsentiert Elton im September ein neues Primetime-Format im ZDF. Darin spielen Kinder mit prominenten Paten um die Erfüllung ihres Herzenswunsches. Schon zuvor gibt's eine kleinere Kika-Version



06.07.2020 - 13:04 Uhr von Uwe Mantel 06.07.2020 - 13:04 Uhr

Das ZDF versucht sich an einer neuen Show aus dem Bereich Familienunterhaltung: Am Mittwoch, 2. September feiert um 20:15 Uhr "Einfach super! Die große Show zum Staunen" ihre Premiere im ZDF. In der Show geht's generell um Superlative und Höchstleistungen. Dabei werden Quizfragen und spannende Experimente mit den Talenten der Kandidaten verknüpft. Drei Kinder treten mit prominenten Paten an und spielen um die Erfüllung eines Herzenswunsches.

"Im Mittelpunkt der Show stehen die drei Kinder mit ihren außergewöhnlichen Talenten. Ob Kampfsport-Ass, Musik-Talent oder Bühnen-Profi – die Kinder zeigen, was sie draufhaben. Und dann müssen die Promis ran und versuchen, den Kindern nachzueifern. Das wird einfach super", sagt Elton, der als Moderator durch die Sendung führen wird. Als prominente Gäste haben sich für die erste ZDF-Ausgabe Felix Neureuther, Sarah Lombardi, Sebastian Ströbel, Nico Santos und Julia Beautx angesagt.

Neben der ZDF-Version gibt's aber auch eine etwas kleinere Variante für den Kika, die dann ohne die Promi-Paten auskommt. Die ersten beiden Ausgaben laufen dabei schon im Vorfeld am 20. und 27. August, also jeweils donnerstags um 20:10 Uhr. Darin treten dann drei Kinder-Teams an, die die anderen Teams zum Duell herausfordern. Neben Gastgeber Elton steht auch Astronautin Insa Thiele-Eich im Studio und veranschaulicht mit unterhaltsamen Präsentationen Fakten und Kuriositäten aus der Welt der Wissenschaft.

Produziert wird das Format von der Leitwolf TV- und Filmproduktion GmbH.

Teilen