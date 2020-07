Sky sichert sich weitere Kinofilme von Constantin Film

© 2019 Constantin Film Verleih GmbH / Lucia Faraig

Die Zusammenarbeit wird fortgesetzt: Sky und Constantin Film haben sich auf eine mehrjährige Vereinbarung verständigt, die dem Pay-TV-Sender exklusiven Zugriff auf Produktionen von Constantin Film ermöglicht, darunter "Das perfekte Geheimnis".



07.07.2020 - 10:24 Uhr von Alexander Krei 07.07.2020 - 10:24 Uhr

Auch in Zukunft werden Spielfilme von Constantin Film bei Sky zu sehen sein. Beide Unternehmen haben sich jetzt auf eine mehrjährige Vereinbarung verständigt, wie der Pay-TV-Sender am Dienstag mitteilte. Die genaue Laufzeit ist nicht bekannt. Der Deal umfasst exklusive Pay-TV-Rechte für alle Verbreitungswege von Sky in Deutschland und Österreich.

"Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit Sky Deutschland fortsetzen zu dürfen. Dank der engen Kooperation mit Sky werden unsere erfolgreichen Filme weiterhin die Zuschauer in Deutschland und Österreich begeistern", sagte Franz Woodtli, Vorstand Home Entertainment, Kino & nationaler Lizenzhandel bei Constantin Film.

Matthias Kistler, Vice President Aquisitions bei Sky Deutschland: "Seit Langem produziert Constantin Film jedes Jahr die größten deutschen Kinohits. Ich freue mich deshalb außerordentlich, dass unsere erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden Jahren gesichert ist. Dadurch kommen Sky Kunden auch weiter als Erste in den Genuss der beliebtesten deutschen Filme im Fernsehen."





Zu den jüngsten Erfolgen gehört Bora Dagtekins Gesellschaftskomödie "Das perfekte Geheimnis", die im kommenden Winter ihre TV-Premiere bei Sky feiern wird. Dazu kommen unter anderem das Finale der "Ostwind"-Reihe, Paul W.S. Andersons neue Videospielverfilmung "Monster Hunter" mit Milla Jovovich sowie die Verfilmung des Cornelia Funke Bestsellers "Drachenreiter". Auch Klassiker wie die "Resident Evil"-Reihe und "Die unendliche Geschichte" sind Teil des Pakets.

Teilen