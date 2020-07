Cora Schumacher sucht bei Joyn den Mann fürs Leben

© Joyn/Stephan Pick

Wenn's schon im wahren Leben nicht klappt, dann vielleicht vor der Kamera: Im Rahmen einer neuen Show sucht Cora Schumacher demnächst nach der großen Liebe. Joyn zeigt "Coras House of Love" ab August, Rückenwind soll Sat.1 liefern.



08.07.2020 - 10:18 Uhr von Alexander Krei 08.07.2020 - 10:18 Uhr

Erst vor wenigen Wochen kündigte Joyn eine neue Realityshow an, in der sich "eine prominente Dame" auf die Suche nach der großen Liebe begibt. Nun steht auch fest, um wen es sich dabei handelt: Cora Schumacher steht im Mittelpunkt der Produktion von Endemol Shine Germany, die der Streamingdienst schon bald unter dem Titel "Coras House of Love" auf Sendung schicken wird.

"Im Gegensatz zu den Rosenkavalieren suche ich nicht TV-Präsenz und schnellen Ruhm", sagt Schumacher. "Ich meine es wirklich ernst und bin auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Und wann hat man sonst schon die Chance, den Männern so auf den Zahn zu fühlen und sie auf Herz und Nieren zu prüfen."

Insgesamt acht Folgen sind geplant, in denen zehn Männer um Schumachers Herz kämpfen. Gemeinsam ziehen sie in ein Haus und wollen sie von sich überzeugen. Im täglichen Zusammenleben auf engstem Raum, bei gemeinsamen Aktivitäten und psychologischen Spielen versucht Schumacher herauszufinden, welcher Mann zu ihr passt. Helfen sollen "Love-Challenges" und Einzel-Dates, ehe an jedem Abend ein Mann das Haus verlassen muss - die "Bachelorette" lässt grüßen.

Joyn zeigt "Coras House of Love" ab dem 21. August. Für zusätzliche Aufmerksamkeit soll zudem eine Free-TV-Preview in Sat.1 sorgen: Der Sender strahlt die erste Folge des neuen Formats am Starttag um 23:15 Uhr aus. Das ist auch deshalb kein ungeschickter Sendeplatz, weil im Vorfeld "Promi Big Brother" zu sehen ist. An der Realityshow nahm Schumacher vor zwei Jahren übrigens schon einmal selbst teil.

