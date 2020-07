Animax Plus zeigt Fortsetzung von "Sword Art Online"

© Animax

Animax Plus bietet ab der kommenden Woche die neueste Fortsetzung der "Sword Art Online"-Reihe "-Alicization- War of Underworld" als exklusive Deutschlandremiere zum Abruf an.



08.07.2020 - 15:07 Uhr von Uwe Mantel 08.07.2020 - 15:07 Uhr

Animax Plus, das kostenpflichtige Anime-Streaming-Angebot von Sony, zeigt ab dem 16. Juli die ersten sechs Folgen von "Sword Art Online -Alicization- War of Underworld" zum ersten Mal in Deutschland in deutscher Synchronfassung und in HD. Noch vor DVD- und Bluray-Start wird jede Woche eine aktuelle Folge online gestellt. Sechs weitere folgen werden dann ab September verfügbar gemacht. Animax Plus ist Teil des HD Premium Plus Pakets bei Vodafone und einzeln auch über Prime Video Channels buchbar.

In der neuesten Serie aus dem "Sowrd Art Online"-Universum steht Underworld vor einem verheerenden Krieg: Der Finstergott Vector erhebt sich aus den Tiefen des Dark Territory und führt seine Armee gegen das Menschenreich in die entscheidende Schlacht zwischen Gut und Böse. Für die Animationen zeichnet wieder A-1 Pictures verantwortlich, Regie führt Manabu Ono. Die Titelsongs kommen von Seiyu Haruka Tomatsu (Asuna) und Anisong-Star LiSA, dazu kommt der Score der "Sword Art Online"-Komponistin Yuki Kajiura. Die Fortsetzung der "-Alicization-"-Serie steuert ab dem 11. Juli in Japan und im OmU-Simulcast bei Wakanim mit dem zweiten Teil von "War of Underworld" auf ihr Finale zu.

Teilen