Trotz Kaisermania-Absage: MDR feiert bald Roland Kaiser

© MDR/Stephan Flad

Trotz der Absage vieler seiner Konzerte wird Roland Kaiser noch im Juli und im August sehr sichtbar bei der ARD. Der MDR zeigt um den Monatswechsel einige Kaiser-Shows und im Ersten gibt’s Mitte August eine neue Show mit dem Schlagersänger zu sehen.



08.07.2020 - 16:33 Uhr von Timo Niemeier 08.07.2020 - 16:33 Uhr

Wegen des Coronavirus musste Roland Kaiser seine traditionellen Kaisermania-Konzerte 2020 bereits absagen, seit 2003 findet die Reihe regelmäßig in Dresden statt. Im MDR wird Roland Kaiser rund um den Monatswechsel aber dennoch sehr sichtbar. So ruft man am 31. Juli und 1. August das "Kaiserwochenende" aus. Freitags zeigt man dann um 20:15 Uhr "Alle singen Kaiser", dabei handelt es sich um eine Wiederholung aus 2019. In der von Florian Silbereisen moderierten Show wurde Kaiser damals überrascht. Zahlreiche Schlagerkollegen sangen seine größten Hits.

Einen Tag später, am 1. August, wiederholt der MDR um 20:15 Uhr noch einmal "Kaisermania" aus dem vergangenen Jahr. Kurz davor holt der Sender Roland Kaiser sogar live auf Sendung. Ab 19:50 Uhr sendet man den "Countdown live aus Dresden". In der Sendung trifft er sich mit Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde in Dresden und plaudert live über die schönsten Momente der vergangenen Jahre. Im vergangenen Jahr kam "Kaisermania" auf 1,22 Millionen Zuschauer und 5,1 Prozent Marktanteil bundesweit. Sogar bei den 14- bis 49-Jährigen wurden damals gute 3,2 Prozent Marktanteil gemessen.

Unabhängig von diesem "Kaiserwochenende" wird Das Erste am 15. August eine große Show mit Roland Kaiser ausstrahlen. Dann zeigt man zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr "Die Roland Kaiser Show: Liebe kann uns retten". Die rund dreistündige Show wird von Kaiser selbst moderiert, er begrüßt darin viele andere Schlagerstars, die dann ihre Songs zum besten geben. Es soll aber auch darum gehen, wie die Musiker die vergangenen Monate verbracht haben. Genaue Details, oder auch welche Musiker zu Gast sein werden, konnte der MDR, der für die Show verantwortlich zeichnet, noch nicht nennen. Mit (viel) Publikum ist aber nicht zu rechnen.

