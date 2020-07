RTLzwei-Show "Battle of the Bands" setzt auf TV und App

© RTLzwei/Magdalena Possert

Sechs Mädels und sechs Jungs stehen ab Ende Juli im Zentrum eines neuen RTLzwei-Formats, das sich als Mischung aus Musik- und Realityshow versteht. Neben der wöchentlichen Primetime-Show spielt die dazugehörige App eine große Rolle.



09.07.2020 - 10:43 Uhr von Alexander Krei 09.07.2020 - 10:43 Uhr

RTLzwei wird seine neue Reality-Musikshow "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" noch im Juli an den Start bringen. Wie der Sender jetzt bestätigte, läuft das Format ab dem 30. Juli jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Darin treten talentierte Sängerinnen und Sänger in Girl- und Boybands gegeneinander an, die wöchentlich versuchen, ihr Können in Battles unter Beweis zu stellen und die Zuschauer mit ihrem Gesang zu überzeugen.

Insgesamt sechs Mädels und sechs Jungs ziehen dafür gemeinsam in ein Loft in Köln. Neben der wöchentlichen Primetime-Show soll täglich in der "Battle of the Bands"-App gezeigt werden, was im Loft passiert. In der TV-Show steht schließlich das Battle inklusive Zuschauer-Voting an. Am Ende der Staffel wird - man ahnt es bereits - nur eine Band gewinnen.

Moderiert wird "Battle of the Bands" von Jana Ina Zarrella, die für den Sender bereits bei "Love Island" vor der Kamera steht. Dazu kommen Dennis und Benni Wolter, bekannt von ihrer YouTube-Show "World Wide Wohnzimmer", die online durch das Geschehen führen.





"Ich musste nicht lange überlegen, als mich das Angebot für die Moderation von 'Battle of the Bands - Boys vs. Girls' erreichte", lässt sich Jana Ina Zarrella zitieren. "Ich liebe es, die jungen und motivierten Kandidaten von Show zu Show zu begleiten. Außerdem ist Musik bei uns zu Hause ein großes Thema - für mich also die perfekte Kombi." Produziert wird die Show übrigens von Youngest Media Germany, für die es der Einstieg in den deutschen Markt ist.

Teilen