Disney Channel bald mit der nächsten "Beni Challenge"

Benedikt Weber spielt seine "Beni Challenge" auf dem Disney Channel weiter durch. In 20 neuen Folgen muss er ab September weitere Herausforderungen meistern. Wie gewohnt wurden diese von den Zuschauern ausgesucht.



09.07.2020 - 13:03 Uhr von Kevin Hennings 09.07.2020 - 13:03 Uhr

Der Disney Channel-Moderator Benedikt Weber musste einmal mehr antreten, um diverse Aufgaben, die er von seinen Zuschauern gestellt bekommen hat, zu meistern. Der Spartensender gibt nämlich bekannt, dass "Die Beni Challenge" mit 20 neuen Folgen zurückkehren wird. In den vergangenen Staffeln gab es bislang immer 13 Episoden. Los geht es mit der vierten Staffel am Samstag, dem 5. September um 10 Uhr morgens.

Dieses Mal stellt sich unter anderem die Frage, ob er einen Weltmeister in einem echten Rennen schlagen kann. Und ist es Beni möglich, eine wahre Prinzessin zu treffen, oder einen ganzen Tag lang komplett ohne Plastik auszukommen? Obendrauf gibt es außerdem einen Flug ins Weltall. Angekündigt werden die Challenges einmal mehr von der künstlichen Intelligenz Silly, die Benedikts Leistungen am Ende neutral bewertet. Sollte er es nicht schaffen, Silly zufriedenzustellen, muss er eine Strafaufgabe absolvieren. In der kommenden Staffel wird es zudem eine Best Of-Folge vergangener Abenteuer geben.

