NDR macht Jan Fedders Tod in "Büttenwarder" zum Thema

Voraussichtlich im Weihnachtsprogramm des NDR Fernsehens wird es drei neue Folgen von "Neues aus Büttenwarder" zu sehen geben. Dann werden u.a. die Themen Sterben und Abschied thematisiert - als Reaktion auf den Tod von Jan Fedder.



11.07.2020 - 10:08 Uhr von Uwe Mantel 11.07.2020 - 10:08 Uhr

Seit 1997 stand Jan Fedder alljährlich für die NDR-Serie "Neues aus Büttenwarder" vor der Kamera und als Kurt Brakelmann stets auf der Suche nach dem "Nennwert" der Geschehnisse in dem fiktiven Dorf. Über 90 Folgen entstanden so. Nachdem Fedder Ende vergangenen Jahres verstorben ist, entschied man sich, die Themen Trauer und Abschied in der Serie aufzugreifen - so geschehen in den ersten drei Folgen nach Jan Fedders Tod, die nun abgedreht wurden und die voraussichtlich im kommenden Weihnachtsprogramm zu sehen sein werden.

Die erste Folge hat den Titel "Der Tod ist ein sturer Arsch". Adsche findet darin seinen alten Freundfeind Brakelmann leblos in der Bauernstube. Adsche ist geschockt, geht hinaus ins Freie - und sieht eine merkwürdige Gestalt, die sich am Wegesrand zu schaffen macht. Es ist der Tod - in Gestalt von Matthias Matschke. Für Adsche beginnt ein letzter verzweifelter Kampf um die Seele Brakelmanns. Neben Matschke hat auch Suzanne von Borsody einen Gastauftritt in einer der drei neuen Folgen. Sie spielt Ylvie, die Schwester von Adsche Tönnsen (Peter Heinrich Brix).

Neben Adsche sind auch die anderen „Büttenwarder“-Bewohner erneut zu sehen: u. a. Stallknecht Kuno (Sven Walser), Wirt Shorty (Axel Olsson), Bürgermeister Günther Griem (Jürgen Uter), Onkel Krischan (Hans Kahlert) und Friseur Jürgen Seute (Dirk Martens). Axel Milberg ist erneut als Bauer Hajo Narkmeyer in einer Folge dabei. Regie führte Matthias Koßmehl, das Buch für Folge 92 schrieb Norbert Eberlein, der bisher fast alle Drehbücher für die NDR Serie schrieb, die Folgen 93 und 94 schrieb Valentin Holch nach einer Vorlage von Eckhard Theophil. Hinter der Kamera stand Maximilian Lips, Produzent war Valentin Holch (Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft). Die Redaktion hat Diana Schulte-Kellinghaus.

