ZDF sichert sich "Bank Hacker" und New-York-Times-Serie

Das ZDF hat gleich doppelt bei Red Arrow Studios International eingekauft. So hat man sich zum Einen den achtteiligen belgischen Thriller "The Bank Hacker" gesichert, zum anderen die New-York-Times-Serie "The Weekly".



13.07.2020 - 10:48 Uhr von Uwe Mantel 13.07.2020 - 10:48 Uhr

Red Arrow Studios International und das ZDF sind sich bei zwei Formaten handelseinig geworden. So findet die belgische Thriller-Serie "The Bank Hacker" ihre deutsche Heimat im ZDF bzw. einem der ZDF-Ableger. Wie der Name schon nahelegt geht es um eine Art Banküberfall - allerdings nicht auf konventionellem Wege. Ein Team aus Betrügern und Hochstaplern versucht darin zusammen mit dem 19-jährigen, schüchternen Hacker Jeremy, die digitalen Hochgeschwindigkeits-Geldtransfers zwischen den Banken zu kapern und auf eigene Konten umzuleiten. Das könnte ihnen nicht nur Unmengen Geld bringen, Jeremy sieht darin auch die Chance, sich am Finanzsystem zu rächen, das seinen Vater in den Selbstmord getrieben hat. Bald jedoch erkennt Jeremy, wie skrupellos seine Partner wirklich sind. Aber auch Jeremy entpuppt sich nicht ganz als das, was er zunächst zu sein scheint. Produziert wurde die acht 50-minütige Folgen umfassende Miniserie von De Mensen für den Sender VTM.

Zugeschlagen hat das ZDF zudem auch bei der Serie "The Weekly". Die von Left/Right und der "New York Times" für FX und Hulu produzierte Serie stellt den Journalismus ebendieser Zeitung in den Mittelpunkt. In jeder der 30 halbstündigen Folgen geht es um eine Geschichte, über die die "NYT" berichtet hat. Ein Reporter gibt Einblicke, wie die Geschichte entstanden ist und recherchiert wurde und soll so die Sichtweise darauf verändern. In den USA ist bereits eine zweite Staffel in Produktion, auch nach Australien, Spanien und Portugal wurde sie bereits verkauft.

Tim Gerhartz, SVP Global Sales bei Red Arrow Studios International kommentiert den Deal mit dem ZDF: "Wir freuen uns, dass das ZDF bei diesen Premium-Serien zugegriffen hat. 'The Bank Hacker' ist ein stylishes, charakterbetontes Action-Drama in der Tradition der großen Bankraub-Filme und bietet den Zuschauern fesselnde, eskapistische Unterhaltung. 'The Weekly' ist eine wichtige Factual-Serie, die man unbedingt gesehen haben muss, bei der Journalisten der New York Times hinter die Schlagzeilen blicken, um den Zuschauern die wesentlichen Geschichten unserer Zeit näher zu bringen. Wir sind zuversichtlich, dass beide Sendungen bei den ZDF-Zuschauern auf große Resonanz stoßen werden".

