Bertelsmann setzt auch in UK auf eine "Content Alliance"

Nachdem Bertelsmann in seinem deutschen Geschäft mittlerweile ganz auf Allianzen zwischen den einzelnen Töchtern setzt, wird das Modell nun auch in Großbritannien eingeführt. Zum Auftakt arbeitet man bei Podcasts zusammen.



13.07.2020 - 11:19 Uhr von Uwe Mantel 13.07.2020 - 11:19 Uhr

Die britischen Töchter von Bertelsmann - Fremantle, Penguin Random House, BMG und DK - machen nun ganz nach dem Vorbild der deutschen Pendants ebenfalls gemeinsame Sache in einer "Content Alliance". Als erstes gemeinsames Projekt wurde ein Gemeinschaftsunternehmen namens "Spyglass" gegründet, das Podcasts aller Genres entwickeln und produzieren wird. Mit "This is Spoke" gab es auch schon vor dieser Ankündigung ein gemeinsames Projekt, das unter anderem als "Bester Podcast" bei den 2020 Campaign Publishing Awards" ausgezeichnet wurde.

Gail Rebuck übernimmt den Vorsitz der Bertelsmann Content Alliance UK. "Kreativität definiert jedes dieser Geschäfte, und ich bin gespannt, was diese Zusammenarbeit hervorbringen kann. Audio hat sich schon immer als ein wirklich kraftvolles Instrument erwiesen, um ein Publikum mit großartigen Geschichten zu verbinden. Wir sind zuversichtlich, dass uns diese Allianz und darüber hinaus ‚Storyglass‘ in die Lage versetzen werden, Serien von Weltklasse-Format zu liefern", so Rebuck. Daneben gehören Andrea Scrosati (Fremantle), Tom Weldon (Penguin Random House UK), Alistair Norbury (BMG) und Carsten Coesfeld (DK) dem Board an. Sie erklären in einem gemeinsamen Statement: "Podcasting ist ein fantastisches Genre, um neue Inhalte und Formate zu testen und Talente zu entdecken. Einzeln haben wir alle in diesem Bereich Erfolg gehabt, durch die Zusammenführung unserer Expertise sind wir zuversichtlich, 'Storyglass' als führendes Unternehmen in der Podcast-Branche zu etablieren."

Julia Jäkel, Vorsitzende des Boards der Bertelsmann Content Alliance in Deutschland: "Wir freuen uns sehr über den Start von ‚Storyglass‘. Der Erfolg der deutschen Content Alliance zeigt das Potenzial kreativer Kooperationen: Innerhalb nur eines Jahres hat sich Audio Now mit 80 neuen Podcast-Serien mit insgesamt 400 Episoden zur größten kommerziellen Podcast-Distributionsplattform Deutschlands und die Audio Alliance zum größten privaten Podcast-Produzenten entwickelt. Wir freuen uns auf viele spannende Projekte in Großbritannien und Deutschland."

