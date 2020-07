Vier neue Gesichter und ein Hund bei "Spotlight"

© Nickelodeon

Die Dreharbeiten für die fünfte Staffel der Nick-Serie "Spotlight" haben begonnen. Nun hat der Sender einen Einblick in die neuen Folgen gegeben, so gibt es gleich vier neue Charaktere in der Serie - und auch in Hund wird künftig zu sehen sein.



13.07.2020 - 12:44 Uhr von Timo Niemeier 13.07.2020 - 12:44 Uhr

Auf vier Staffeln und fast 250 Folgen bringt es die Nick-Serie "Spotlight" inzwischen schon. Nun haben die Dreharbeiten für die fünfte Staffel begonnen, die fällt mit 35 Episoden aber deutlich kürzer aus als zuletzt. Die Fans der Berlin School of Arts (BSA) müssen sich zudem an neue Gesichter gewöhnen, gleich vier Schauspieler stoßen zum Cast hinzu. Neu mit dabei ist außerdem Hund Sparky.

Die neuen Schauspieler sind Esmael Agostinho (Lasse), Tim Francis (Pepe), Rebecca Lina (Monica Touré, Schauspiellehrerin) und Livia Wrede (Köchin). Pepe ist der jüngste von allen und hat ein Ziel: Super-Prankster zu werden. Comedy und Schauspiel sind sein Ding, Singen eher nicht. Seit der Trennung seiner Eltern ist sein Hund Sparky für ihn ein wichtiger Anker – umso mehr freut Pepe sich, als er entdeckt, dass Sparky ihm bis in die BSA nachgelaufen ist.

Lasse hat unterdessen einen großen Traum, er will Tänzer werden. Mit seiner charmanten und entwaffnenden Art schafft er es, die Clique für sich zu gewinnen. In seiner Euphorie um die Teilnahme an einer Casting-Show für Direktoren läuft der BSA-Direx zur Höchstform auf und stellt sogar eine neue Köchin für die Schule ein. Neben einem Wiedersehen mit Tik-Tok-Star Dalia Mya und YouTuber HeyMoritz gibt es auch in diesem Jahr prominente Gaststars. Welche das sein werden, will Nick aber erst in den nächsten Wochen verraten.





Ausgestrahlt werden die neuen Folgen ab Herbst bei Nick. Produziert werden die relativ kurzen Folgen von rund zwölf Minuten von UFA Serial Drama, die Redaktion liegt bei Wiebke Werner (Nickelodeon). Produzentin ist wie in den vorangegangenen Staffeln Helga Löbel. Junior Producerinnen sind Jennifer Gaal und Jasmin Schelling.

