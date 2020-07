Susanne Schildknecht steigt bei ViacomCBS auf

Ab sofort verantwortet Susanne Schildknecht das Markenportfolio von ViacomCBS Networks International in Zentraleuropa. Die 42-Jährige ist seit Beginn des Jahres für das Unternehmen und arbeitete zuvor viele Jahre lang für Super RTL.

Schon seit Beginn des Jahres ist Susanne Schildknecht im Führungsteam von ViacomCBS Networks International am Standort Berlin tätig, nun steigt die 42-Jährige zum Vice President Brands Central Europe auf. In dieser Funktion ist sie markenübergreifend für die strategische Führung des gesamten Markenportfolios von VCNI in 17 Märkten verantwortlich, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz.





Susanne Schildknecht berichtet in ihrer Position als Teil der neuen Führungsebene für Central Europe direkt an Mark Specht, EVP & General Manager Central Europe, sowie an German Groba, Senior Vice President Brands bei VCNI EMEAA. Seit 2015 leitete Schildknecht bei Super RTL das Marketing, duvor bekleidete sie bereits seit 2010 leitende Positionen in den Bereichen Ad Sales und Brand Marketing für den Kölner Kindersender.

"Mit Susanne Schildknecht haben wir eine neue Kollegin für unser Führungsteam hinzugewonnen, die bereits auf große Erfahrung mit einigen der erfolgreichsten Marken im deutschen Kinder- und Jugendbereich zurückblicken kann", sagte Mark Specht. "Mit ihrer Expertise wird sie eine sehr wichtige Rolle in der Positionierung und Entwicklung von Comedy Central, Nickelodeon, MTV, Paramount Network sowie neuer Marken in unseren Märkten spielen und eng mit unseren Teams zusammenarbeiten, um neue Initiativen im Digitalen, im Eventbereich und natürlich im TV-Geschäft zu entwickeln."