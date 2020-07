Sky setzt "Mayans M.C." schon im August fort

© FX

Sky ließ sich recht lange Zeit, ehe man "Mayans M.C.", die Spin-Off-Serie zu "Sons of Anarchy" nach Deutschland brachte. Dafür geht's nun Schlag auf Schlag: Nach nur eineinhalb Monaten Pause geht's schon Ende August weiter.



15.07.2020 - 14:24 Uhr von Uwe Mantel 15.07.2020 - 14:24 Uhr

Erst in der vergangenen Woche ging die erste Staffel von "Mayans M.C." bei Sky Atlantic HD zu Ende. Und dass Sky sich da noch über eineinhalb Jahre nach der US-Premiere Zeit gelassen hatte, sorgt nun immerhin dafür, dass man ohne lange Pause mit der zweiten Staffel fortfahren kann, die in den USA schon im Herbst zu sehen war. Sky zeigt die neuen Folgen ab dem 28. August immer freitags um 20:15 Uhr im Doppelpack auf Sky Atlantic HD, gleichzeitig werden sie auch auf Sky Ticket und Sky Q zum Abruf bereit gestellt.

Der Ableger von "Sons of Anarchy" führt die Biker-Geschichte vom nördlichen Kalifornien in den Süden an die Grenze zu Mexiko. Das kalifornisch-mexikanische Grenzgebiet ist das Revier der gnadenlosen Bikergang "Mayans Motorcycle Club", in der beschaulichen Stadt Santo Padre herrschen ihre Gesetze. Mit Drogenhandel und Bandenkriegen sorgen die Outlaws in Südkalifornien für Angst und Schrecken. Die zweite Staffel beginnt circa sechs Monate nachdem sich die beiden Brüder Ezekiel "EZ" Reyes (J. D. Pardo) und Angel (Clayton Cardenas) über EZs Deal mit der DEA zerstritten haben. Immer noch reden sie kein Wort miteinander. Doch die beiden Brüder sind bald gezwungen, das Kriegsbeil zu begraben, denn zum einen müssen sie in den Reihen der Mayans einen Maulwurf enttarnen und zum anderen taucht eine weitere Biker-Gang in ihrem Revier auf, die Geld mit Menschenhandel verdienen will.

