"Twist": Arte startet Ende August ein neues Kulturmagazin

© ARTE G.E.I.E./Frederike Wetzels

Nachdem Arte jüngst die Online-Sendung "culture@home" im Netz ausgestrahlt hat, bringt der Sender das Nachfolge-Format "Twist" ab Ende August auch ins Fernsehen. Das neue Kulturmagazin meldet sich wöchentlich aus einer europäischen Metropole.



15.07.2020 - 17:50 Uhr von Alexander Krei 15.07.2020 - 17:50 Uhr

Unter dem Titel "Twist" startet Arte demnächst ein neues Kulturmagazin. Moderiert wird die neue Sendung, die ab dem 30. August jeweils sonntags gegen 16:30 Uhr zu sehen ist, von Bianca Hauda und Romy Straßenburg, die zuletzt schon während des Corona-Lockdowns für Arte im Online-Magazin "culture@home" über Kulturnachrichten berichteten. Künftig werden sie sich wöchentlich aus einer europäischen Metropole melden.

Das Magazin soll "streitbar, offen und lebendig" durch die Genres von Bildender Kunst über Architektur, Fotografie, Literatur bis hin zur Mode und zum Film" gehen und dabei stets "nah am Geschehen und an den ProtagonistInnen" sein, beschreibt Arte das Konzept. Ziel sei es, kulturelle Fragen aufzugreifen, Neugier zu wecken, Impulse zu geben auch kontroverse Diskussion nicht zu scheuen.

Die Sendung soll im TV, in der Mediathek und in den sozialen Netzwerken stattfinden. So werden in der Web-Rubrik "Psychogramm" die Instagram-Profile von Künstlerinnen und Künstler "satirisch auf die Couch gelegt", wie es von Seiten des Senders heißt. Produziert wird "Twist" von Kobalt Produktion und Schnittstelle Film und Video.

Teilen