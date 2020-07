Brainpool produziert weitere Masken-Rateshow

© Banijay

Brainpool produziert im August eine neue Show, in der maskierte Promis Musik-Performances auf der Bühne darbieten - im Unterschied zu "The Masked Singer" sollen sie aber Weltstars zum Verwechseln ähnlich sehen.



16.07.2020 - 10:40 Uhr von Uwe Mantel 16.07.2020 - 10:40 Uhr

Schon im August produziert Brainpool in Köln eine neue Show, für die man bislang weder Titel noch den auftraggebenden Sender verrät. Sicher ist aber: Man versucht damit an den gigantischen Erfolg von "The Masked Singer" anzuknüpfen - das nach der Übernahme von EndemolShine durch Banijay übrigens inzwischen aus dem gleichen Konzern stammt. Jedenfalls treten auch in der neuen Sendung maskierte Promis auf, die "groß inszenierte Performances" auf die Bühne bringen sollen.

Der Unterschied zu "The Masked Singer": Statt in phantasievolle Kostüme zu schlüpfen, geht es in der neuen Sendung darum, einer berühmten Musik-Legende möglichst nahe zu kommen. Für die perfekte Verwandlung sollen Special-Effects-Masken sorgen. Nach jedem Auftritt stimmt das Publikum im Studio ab, wer im Duell gegeneinander antritt und wer am Ende die Show verlassen muss.

Wie bei "The Masked Singer" soll sich ein großer Teil des Spaßes auch daraus speisen, dass man mitraten kann, wer sich unter dem Kostüm verbirgt. Unterstützung dabei wird es von einem dreiköpfigen Ratepanel aus drei Prominenten geben, das die Performances einordnet und beim Ratespiel hilft. Aufzeichnungen der Sendung sind zwischen dem 8. und 18. August in den Brainpool-eigenen Studios in Köln-Mülheim angesetzt, weitere Details sind noch nicht bekannt.

Unterdessen sucht ProSieben derzeit Publikum für die Aufzeichnung einer neuen Comedy-Quizshow". Weitere Details dazu verrät man aktuell noch nicht - aufgezeichnet wird die Pilotsendung aber bereits am kommenden Samstag im Coloneum in Köln. Beide genannten Sendungen werden nun also wieder vor Studio-Publikum produziert - allerdings in reduzierter Form. Bei der ProSieben-Show gilt zudem selbst auf dem Sitzplatz eine Maskenpflicht, bei der Brainpool-Show sieht das Hygiene-Konzept hingegen aktuell vor, dass nach Einnehmen des Sitzplatzes keine Maske mehr getragen werden muss.

