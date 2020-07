Vox enthüllt "Das geheime Leben unserer Haustiere"

© TVNow

Schon 2014 wurden in Großbritannien Wohnungen mit versteckten Kameras ausgestattet, um zu sehen, was Vierbeiner eigentlich in Abwesenheit von Herrchen und Frauchen so treiben. Versehen mit neuen Kommentaren läuft das Ganze nun bei Vox



16.07.2020 - 14:33 Uhr von Uwe Mantel 16.07.2020 - 14:33 Uhr

Vox zeigt ab dem 8. August samstags um 19:10 Uhr vier Wochen lang die Reihe "Das geheime Leben unserer Haustiere", die offensichtlich auf das Format "The Secret Life of Pets" zurückgeht, das schon 2014 im britischen Fernsehen zu sehen war. Dafür wurden damals versteckte Kameras angebracht, um mehr über den Alltag von Haustieren zu erfahren - denn was die den lieben langen Tag so treiben, wenn Herrchen und Frauchen gerade nicht zu Hause sind oder schlafen, hat sich sicherlich schon so mancher gefragt. So wird etwa Hundemama Gypsy samt ihrer Hundewelpen beobachtet, die Katze Pandora inklusive ihres Nachwuchses, aber auch das Minischwein Kew, das sieben Ferkel zur Welt gebracht hat.

Ähnlich wie bei der derzeit laufenden Reihe "Martin Rütters Helden auf vier Pfoten" reichert Vox die zugekauften Bilder mit einer Einordnung durch bekannte Vox-Gesichter an - eine kostengünstige Methode an Content zu kommen, der nach Eigenproduktion aussieht. Angesichts von zum Auftakt über 9 Prozent Marktanteil für die von Martin Rütter präsentierte Sendung wohl keine Schlechte Idee. Im Falle von "Das geheime Leben unserer Haustiere" stammen die Einschätzungen von "hundkatzemaus"-Moderatorin Diana Eichhorn, der aus "Tierisch beste Freunde" bekannten Verhaltensforscherin Kate Kitchenham und Tierärztin Uta Rönneburg ("Hautnah - Die Tierklinik").

