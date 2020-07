"The Voice of Germany": Zehnte Staffel mit sechs Coaches

© ProSieben / Sat.1 / Richard Hübner

In der Jubiläumsstaffel von "The Voice of Germany" werden ProSieben und Sat.1 auf gleich sechs Coaches setzen. Möglich machen das gleich zwei Doppelstühle - einer davon ist mit Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß rein weiblich besetzt. Wer noch mit dabei ist...



17.07.2020 - 09:00 Uhr von Alexander Krei 17.07.2020 - 09:00 Uhr

Im Herbst wird "The Voice of Germany" bereits in die zehnte Staffel starten - und zum Jubiläum wird es so viele Coaches geben wie noch nie. Insgesamt sechs bekannte Musikerinnen und Musiker wollen sich bei der Wahl ihrer Schützlinge alleine auf ihr Gehör verlassen. Möglich wird das, weil ProSieben und Sat.1 erstmals auf zwei Zweier-Teams setzen wird. So teilt sich Rea Garvey einen Doppelstuhl mit Rückkehrer Samu Haber, zudem feiern Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß im Team ihr "Voice"-Comeback. Jeweils auf Einzelstühlen werden Mark Forster und Neuzugang Nico Santos Platz nehmen.

"Die Coach-Konstellation in unserer Jubiläumsstaffel vereint all das, was 'The Voice of Germany' ausmacht: Talent, Gefühl, Spaß, Respekt - vor allem aber die Liebe zur Musik", sagt Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger zur Besetzung. Und ProSieben-Chef Daniel Rosemann erklärt: "Zum Jubiläum bieten wir unseren Zuschauern eine Konstellation auf diesen Stühlen, die sich sowohl vertraut als auch komplett neu anfühlt. Worauf legen Yvonne und Stefanie auf dem ersten Doppelstuhl mit zwei Musikerinnen besonderen Wert? Was macht der Doppelstuhl aus der 'Bromance' von Samu und Rea? Und haben Mark und Nico gegen die zweifache doppelte Musik-Kompetenz überhaupt eine Chance?"

© ProSieben / Sat.1 / Richard Hübner

Veränderungen gibt es zudem bei der Moderation: Die teilt sich Thöre Schölermann in diesem Jahr nämlich mit Annemarie Carpendale, nachdem Lena Gercke derzeit in der Babypause ist. Die Ausstrahlung der Musikshow soll im Herbst erfolgen - einen genauen Starttermin haben ProSieben und Sat.1 noch nicht verraten. Dafür steht bereits seit einigen Tagen fest, dass die Sender bei den Aufzeichnungen wieder Publikum ins Studio lassen wollen (DWDL.de berichtete) . Allerdings erhalten nur Familie und Freunde der Kandidatinnen und Kandidaten Zutritt zum Studio.





Mit Blick auf die Quoten können sich ProSieben und Sat.1 von Beginn an auf "The Voice" verlassen, wenngleich das Interesse in den vergangenen Jahren etwas abflachte. Mit im Schnitt über 16 Prozent Marktanteil erwies sich die Show aber auch zuletzt als großer Quoten-Erfolg. Produziert wird "The Voice of Germany" wie gehabt von Talpa Germany.

Teilen