Sky holt NBC-Realityshow "Making It" nach Deutschland

Die US-Realityshow "Making It" mit den beiden "Parks and Recreation"-Stars Amy Poehler und Nick Offerman ist demnächst auch hierzulande zu sehen. Sky hat die Ausstrahlung angekündigt, Ende August geht’s los.



17.07.2020 - 10:31 Uhr von Timo Niemeier 17.07.2020 - 10:31 Uhr

Egal ob Schreinern, Inneneinrichtung, Design, Mode oder Bastelkunst. In der NBC-Realityshow "Making It" sollen alle Kandidaten ihre individuellen Talente im Bereich des Handwerks zeigen. Nun hat Sky angekündigt, die zwei bislang in den USA ausgestrahlten Staffeln nach Deutschland zu holen. Die erste Staffel beginnt am 31. August, die Episoden sind dann immer montags ab 21:20 Uhr, und damit im Anschluss an "MasterChef Celebrity", bei Sky One zu sehen.

In jeder der insgesamt 14 Episode müssen sich die Kandidaten in einer "Faster Craft"- und einer "Master Craft"-Aufgabe beweisen. Ihre Ergebnisse werden im Anschluss einer Jury präsentiert. Mit dabei ist Modedesigner Simon Doonan und Dayna Isom Johnson von der Onlineplattform Etsy. Der Sieger erhält am Ende der Show den Titel "Master Maker" und gewinnt zudem 100.000 Dollar.

Durch die Show führen die Schauspieler Amy Poehler und Nick Offerman, beide bekannt aus der Comedyserie "Parks and Recreation". Sky wird die zwei Staffeln direkt nacheinander ausstrahlen. Wenn die erste Staffel beendet ist, startet die zweite am 21. September. Anfang des Jahres hat NBC die Show für einen dritten Durchlauf verlängert.

