SWR-Landesdirektorin Stefanie Schneider im Amt bestätigt

Bei der Wahl zur SWR-Intendantin ist Stefanie Schneider im vergangenen Jahr noch an Kai Gniffke gescheitert, dem Unternehmen bleibt sie aber auch in den kommenden Jahren erhalten. Sie ist nun in ihrem Amt als Landessenderdirektorin Baden-Württemberg bestätigt worden.



17.07.2020 - 11:40 Uhr von Timo Niemeier 17.07.2020 - 11:40 Uhr

Der Landesrundfunkrat Baden-Württemberg des SWR hat in seiner Sitzung am Freitag die Landessenderdirektorin Stefanie Schneider wiedergewählt. Das Gremium nahm den Vorschlag von SWR-Intendant Kai Gniffke an und bestätigte die Direktorin in ihrem Amt. Bereits seit 2014 ist Schneider Landessenderdirektorin Baden-Württemberg, daran wird sich also in den kommenden Jahren auch nichts ändern.

SWR-Intendant Kai Gniffke sagt zur Wiederwahl: "Stefanie Schneider steht für Innovation und Stabilität in der Landessenderdirektion Baden-Württemberg. In den vergangenen Jahren hat sie die digitale Entwicklung der Direktion mit ihrem regionalen Alleinstellungsmerkmal befördert und sie zukunftssicher aufgestellt. Dabei hat sie stets mit Umsicht und Weitsicht agiert. Die Wiederwahl von Stefanie Schneider als Landessenderdirektorin Baden-Württemberg ist ein positives und gewichtiges Zeichen für die Zukunft des SWR mit seinem Ziel, das journalistisch beste Medienunternehmen im Südwesten zu sein."

Volker Stich, Vorsitzender des Landesrundfunkrats Baden-Württemberg: "Mit der Wiederwahl von Stefanie Schneider setzt der Landesrundfunkrat Baden-Württemberg ein starkes Signal. Stefanie Schneider kann somit Ihren Kurs des Modernisierens und Verjüngens des Landessenders fortsetzen. Neben vielen vertrauten und beliebten Formaten und starken Programmen wird sie den SWR in Baden-Württemberg vor allem mit neuen Angeboten auf digitalen Plattformen attraktiver machen für Menschen, die den SWR bisher zu wenig wahrnehmen." Schneider selbst ergänzt, der SWR informiere zuverlässig und unabhängig, egal was passiere. "Im Fernsehen genauso wie im Radio oder im Netz", so Schneider. "Wir hören den Menschen im Land zu und wollen ihnen gerade in der digitalen Welt auch Heimat und Geborgenheit bieten."





Schneider trat im vergangenen Jahr gegen Kai Gniffke an, um SWR-Intendantin zu werden. Alleine die Tatsache, dass nur zwei KandidatInnen zur Wahl zugelassen wurden, sorgte damals für Kritik. Letztendlich setzte sich Gniffke im zweiten Wahlgang gegen Schneider durch, seit dem 1. September 2019 ist er SWR-Intendant.

