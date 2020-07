"Verbotene Liebe": TVNow findet sein neues Liebespaar

© TVNow/Julia Feldhagen

TVNow hat Details zur Neuauflage von "Verbotene Liebe" bekannt gegeben, die als "Verbotene Liebe - Next Generation" zu sehen sein wird. So stehen das zentrale Liebespaar und ein Rückkehrer fest - und, dass die Neuauflage recht kurzlebig ist.



18.07.2020 - 08:14 Uhr von Uwe Mantel 18.07.2020 - 08:14 Uhr

Nach rund 20 Jahren wurde die Soap "Verbotene Liebe" Mitte 2015 von der ARD angesichts gesunkener Quoten nicht verlängert und ging zu Ende. Doch schon vor einigen Wochen wurde bekannt, dass TV Now, das wie die Produktionsfirma UFA Serial Drama zur RTL-Gruppe gehört, die Serie wiederaufleben lassen will. Nun steht nicht nur der Name fest - "Verbotene Liebe - Next Generation" - sondern auch erste Details zur Besetzung.

Die beiden Hauptrollen werden demnach Sina Zadra und Frederik Götz übernehmen, die als Liebespaar Josefin Reinhard und Alexander Verhoven zu sehen sein werden. "Alexander findet sich mit seiner Familie mitten in einem Strudel aus Liebe, Macht und Reichtum, großen Lebenslügen, Missbrauch, Verrat, Mordanschlägen und viel verbotenem Sex wieder", heißt es zur Beschreibung der Serie. Für Intrigen zuständig sein wird auch ein alter Bekannter: Wolfram Grandezka wird wieder die aus der früheren "Verbotenen Liebe" bekannte Rolle des Ansgar von Lahnstein übernehmen.

"Auch wenn die Serie nicht am bisherigen Ende ansetzt, so geht sie doch respektvoll mit dessen Erbe um, nimmt die Fans ernst und bietet ihnen neben dem immer wieder geäußerten Wunsch nach einer Fortsetzung noch mehr: Einen hochexplosiven Ausgangspunkt, um ihre 'Verbotene Liebe' wieder neu kennen- und lieben zu lernen", erläutern die Macher. So werden auch weitere, noch nicht genannte Figuren aus der alten "Verbotenen Liebe" zurückkehren, zudem sind die Lebenswege der neuen Figuren teils durch "schicksalhafte Fügungen" mit bereits bekannten Figuren verknüpft.

Endgültig klar ist nun aber auch, dass es sich bei "Verbotene Liebe - Next Generation" nicht um eine Fortsetzung als Daily Soap handelt - die Neuauflage wird nämlich zunächst recht kurzlebiger Natur sein und nur zehn neue Folgen umfassen, wie TVNow nun ebenfalls mitteilte. Produziert werden diese ab Mitte Juli on location in Düsseldorf, Köln und Belgien. Zu sehen geben soll es das Ganze dann im Winter.

Teilen