Palina Rojinski moderiert Karaoke-Show bei Netflix

Netflix hat eine neue Musikshow mit Palina Rojinski angekündigt. Unter dem Titel "Sing On! Germany" treten Karaoke-begeisterte Teilnehmer gegeneinander an. Die Aufzeichnungen sind schon erfolgt, zu sehen gibt es die Show ab August.



20.07.2020 - 12:50 Uhr von Timo Niemeier 20.07.2020 - 12:50 Uhr

Palina Rojinski präsentiert bei Netflix demnächst eine eigene Show. Ab dem 7. August ist beim Streamingdienst das Format "Sing On! Germany" zu sehen. Dabei handelt es sich um eine Karaoke-Show. Mehrere Kandidaten treten darin gegeneinander an - und jeder getroffene Ton bringt dabei Geld. Das erhält aber nur der Sieger der jeweiligen Folge - bis zu 30.000 Euro sind so möglich. Am kommenden Freitag erscheint beim Streamingdienst bereits eine spanische Version der Show.

Die erste Staffel der deutschen Adaption umfasst sieben Folgen, diese sind rund 35 Minuten lang. Jede Ausgabe steht zudem unter einem bestimmten Motto, in der "Girl’s Night" etwa gibt es nur weibliche Kandidaten, bei "Hot Summer" nur männliche. Darüber hinaus werden Love Songs, Lieder aus den 80ern, Film Hits, Party-Songs und Rock-Hits gesungen. Aufgezeichnet wurden die Folgen bereits vor dem Corona-Lockdown in den Pinewood Studios nahe London - dementsprechend gibt’s im Studio auch Publikum.

"'Sing On! Germany' ist unglaublich mitreißend, man kriegt schlagartig gute Laune, fängt an mitzusingen, egal ob man's kann oder nicht, und man versteht endlich mal die Texte, weil die unten eingeblendet werden", sagt Palina Rojinski im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Wir haben uns getroffen und uns etwas gemeinsam angesehen, das mir eine Idee vermitteln sollte, wie die Show am Ende aussehen kann. Ab der Mitte des Videos standen wir alle im Konferenzraum, haben unsere Special Moves ausgepackt, laut mitgegrölt und hatten schlagartig so richtig gute Laune. Da habe ich mir gedacht, wenn man dieses Gefühl in ein fettes Studio beamt, dann kann es die Welt ja nur bereichern."







