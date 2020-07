ProSiebenSat.1 investiert weiter in seine Live-Quiz-App

© ProSiebenSat.1 Digital

Während andere Live-Quiz-App-Anbieter längst aufgegeben haben, baut ProSiebenSat.1 sein Angebot "Quipp" weiter aus und schraubt die Zahl der wöchentlichen Liveshows auf über 30 aus.



20.07.2020 - 14:15 Uhr von Uwe Mantel 20.07.2020 - 14:15 Uhr

Über eineinhalb Jahre betreibt ProSiebenSat.1 nun bereits seine Live-Quiz-App Quipp - und auch wenn es nicht gelang, einen ähnlichen Hype zu entfachen wie einst HQ Trivia oder auch nur ähnliche Nutzerzahlen zu erreichen wie hierzulande die "Cash Show" in ihren besten Zeiten, zeigt man sich bei ProSiebenSat.1 zufrieden. Im Monat erreiche man über zehn Millionen Interaktionen und habe auch bereits viele namhafte Werbepartner gewinnen können. Und so glaubt man bei ProSiebenSat.1 weiter an das Konzept und investiert in den weiteren Ausbau. Nun steigt die Anzahl der wöchentlichen Live-Shows, in der in der Regel um echtes Geld gespielt wird, nun auf über 30 an.

Das Grundgerüst bilden weiterhin der werktäglich um 13 Uhr ausgestrahlte "Quippie" und die Hauptshow "Quipp Classic" um 20 Uhr. Die österreichische Classic-Sendung wird auf 19:30 Uhr vorgezogen und ist künftig auch aus Deutschland heraus spielbar. Samstags und sonntags wird um 21 Uhr zudem eine Spätausgabe eingeführt. Dazu kommen täglich wechselnde Special-Interest-Shows. Immer montags geht's in Moviemania um Filmwissen, in den kommenden Wochen rein auf Disney bezogen. Samstags um 20:30 Uhr gibt's mit "Newsweek" ein Quiz für Nachrichten-Junkies, donnerstags um 20:30 Uhr geht's in Zusammenarbeit mit der Münchner Polizei um Fragen rund um Recht und Ordnung und mittwochs und freitags gibt's um 20:30 Uhr "Galileo"-Specials auf Quipp. Daneben soll es auch weiterhin Spezialausgaben zu weiteren Sendungen der ProSiebenSat.1-Gruppe geben, kommende Woche etwa zur "Herz! Schlag! Show!"

Am grundsätzlichen Konzept ändert sich nichts. Weiterhin kann man kostenfrei mitspielen und muss in jeder Sendung Multiple-Choice-Fragen mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad beantworten. Die Mitspieler, die alle Fragen einer Sendung richtig beantworten konnten, teilen sich den Gesamt-Jackpot untereinander auf - was pro Gewinner von wenigen Cent bis zu mehreren Euro reicht.

