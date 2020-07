Laura Karasek lädt bei ZDFneo in die "Höhle der Lügen"

© ZDF/Gerard Santiago

ZDFneo hat unter dem Titel "Die Höhle der Lügen" eine neue Spielshow angekündigt, die ab Anfang September auf dem "Neo Magazin Royale"-Sendeplatz gezeigt wird. Laura Karasek begrüßt darin mehrere Teams, die gut bluffen müssen.



21.07.2020 - 11:50 Uhr von Timo Niemeier 21.07.2020 - 11:50 Uhr

Laura Karasek präsentiert bei ZDFneo bald eine neue Show. In "Die Höhle der Lügen" treten pro Folge zwei Teams gegeneinander an und stellen sich jeweils einer Challenge. Im Anschluss müssen sie eine Jury überzeugen, es geschafft zu haben. Wer am besten blufft und der Jury die glaubhafteste Lüge auftischt, gewinnt. Die Teams sind Evelyn Weigert und Aurel Mertz, Jacqueline Feldmann und Daniele Rizzo, Sissy Metzschke und Naomi Jon.

Es geht um Challenges wie 48 Stunde zusammengekettet zu sein oder 15 Meter über glühende Kohle gehen. Die Teams versuchen, die Herausforderungen zu meistern - können später vor der Jury aber eben auch lügen. Torge Oelrich, Amira Pocher und Vicki Blau müssen dann letztlich entscheiden, ob sie den Teams glauben oder nicht. Die glaubwürdigste Geschichte gewinnt. Unterstützung erhält die Jury von Laura Karasek, die hier und da aber vielleicht auch eine falsche Fährte legt.

Die erste Ausgabe der neuen Sendung ist am Donnerstag, den 3. September, um 22:35 Uhr bei ZDFneo zu sehen. Sieben weitere, 30 Minuten lange Folgen starten dann immer um 22:15 Uhr. "Die Höhle der Lügen" läuft damit auf dem Sendeplatz, auf dem bis Ende des vergangenen Jahres das "Neo Magazin Royale" zu sehen war. Produziert wird das neue Formt von der Fabiola GmbH von Ina Eck und Oliver Fuchs.





Für Laura Karasek ist es das nächste Projekt beim öffentlich-rechtlichen Spartensender. Seit dem Sommer 2019 moderiert sie beim Sender ja auch schon ihre Talkshow "Laura Karasek - Zart am Limit". Die Aufzeichnungen für neue Folgen mussten zuletzt aufgrund des Coronavirus aber in den Herbst verschoben werden.

