ZDF zeigt im September ein "heute show spezial"

Bevor die "heute show" in die neue Staffel startet, sendet das ZDF ein Special seiner Comedyshow. Lutz van der Horst und Fabian Köster gehen darin der Bildungsmisere auf den Grund. Ein paar Tage vorher meldet sich auch "Vorsicht, Falle!" zurück.



21.07.2020 - 14:03 Uhr von Timo Niemeier 21.07.2020 - 14:03 Uhr

Schon seit mehr als einem Monat befindet sich Oliver Welke mit der "heute show" in der Sommerpause. Bevor es im Herbst weiter geht, zeigt das ZDF am 4. September ab 22:30 Uhr ein "heute show spezial". Lutz van der Horst und Fabian Köster gehen darin in die 16 Bundesländer, um über die Bildungsmisere in COVID-19-Zeiten zu berichten. Sie sprechen mit Kommunal- und Bundespolitikern, die am Flickenteppich des Bildungsföderalismus verzweifeln oder ihn selbst gewebt haben. Außerdem treffen sie Lehrer und Rektoren.

Ein paar Tage zuvor, am Samstag, den 29. August, holt das ZDF zudem Rudi Cerne mit "Vorsicht, Falle!" zurück auf den Bildschirm. Die neuen Ausgaben laufen wie gehabt immer samstags am Nachmittag ab 15:15 Uhr. Cerne gibt in der Sendung Tipps und Tricks vor Einbrüchen, Betrügereien und Abzocke. In Einspielfilmen werden Betrugsmaschen geschildert, Opfer kommen ebenfalls zu Wort.

