Netflix findet neuen Termin für die Serie "Biohackers"

Nachdem die deutsche Netflix-Serie "Biohackers" zunächst aus Sorge um möglicherweise "verstörende Szenen" im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verschoben worden war, gibt's nun einen neuen Termin.



22.07.2020 - 06:00 Uhr von Uwe Mantel 22.07.2020 - 06:00 Uhr

Anfang März kündigte Netflix den Start seiner nächsten deutschen Serie "Biohackers" für den 30. April an - und nur wenige Tage später schlug dann die Corona-Pandemie auch in Deutschland voll durch. Auch wenn es in der Serie gar nicht um eine Pandemie geht, entschied sich der Streamingdienst gemeinsam mit den Machern, die Ausstrahlung doch noch einmal zu verschieben. Begründung: Gleich zu Beginn der Serie sei eine Szene zu sehen, die im Zusammenhang mit der Pandemie "auf manche Zuschauer verstörend wirken" könne. Doch nun hält man die Zeit reif, um einen neuen Anlauf zu wagen: Am 20. August wird "Biohackers" seine Premiere weltweit bei Netflix feiern.

Netflix beschreibt die sechsteilige Serie als "Geschichte von Freundschaft, Liebe und Rache an einer deutschen Universität vor dem Hintergrund revolutionärer Biohacking-Technologie und seiner ethischen Implikationen". Im Mittelpunkt steht das Duell zweier Frauen: Luna Wedler spielt die junge Medizinstudentin Luna Wedler, die unerschrocken und zielstrebig ihren eigenen geheimen Plan verfolgt: Sie will den Tod ihres Bruders aufklären und begibt sich dabei in eine gefährliche Welt voller illegaler Gen-Experimente. Mias Gegenspielerin, die Star Star-Dozentin und Bio-Wissenschaftlerin Tanja Lorenz, wird von Jessica Schwarz gespielt.

Regisseur und Showrunner Christian Ditter: ​"Was passiert, wenn normale Menschen, wie Du und ich mit Dingen konfrontiert werden, die größer sind als sie selbst? Wie weit gehst Du, um Deinen Wunsch nach Ruhm oder auch nach Rache zu stillen? Wo ziehen wir moralische und ethische Grenzen? Was überhaupt sind synthetische Biologie, Biohacking oder Bodyhacking? Und was passiert, wenn Jessica Schwarz und Luna Wedler als Star-Professorin und Erstsemestlerin gegeneinander antreten? All diese Fragen werden nun endlich mit dem weltweiten Start von Biohackers auf Netflix ab 20. August beantwortet." Jakob Claussen von der Claussen+Putz Filmproduktion ergänzt:​ "'Biohackers' ist moderne und relevante Unterhaltung, ganz nah am Puls der Zeit. Wir sind richtig stolz auf unsere erste Serie!​"

Das Drehbuch für die Serie schrieben Christian Ditter (Episoden 1-3) sowie Nikolaus Schulz-Dornburg, Tanja Bubbel und Johanna Thalmann (Episoden 4-6). Ditter, der zugleich auch Showrunner ist, führte bei den ersten drei Episoden auch Regie, bei den Episoden 4 bis 6 übernahm Tim Trachte diese Aufgabe. Jakob Wiessner und Fabian Rösler führten die Kamera, Executive Producer waren Uli Putz, Jakob Cluassen, Christian Ditter, Jens Oberwetter und Jake Coburn. Neben Luna Wedler und Jessica Schwarz gehören u.a. auch Adrian Julius Tillmann, Caro Cult, Thomas Prenn, Sebastian Jakob Doppelbauer, Benno Fürmann und Jing Xiang zum Cast.

