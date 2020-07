Jury-Neuzugang bei Kika-Castingshow "Dein Song"

© ZDF/Andrea Enderlein

Die 13. Staffel der Kika-Show "Dein Song", in der junge Songwriterinnen und Songwriter gegeneinander antreten, wird ab sofort gedreht. Neben einem Neuzugang in der Jury gibt's erstmals auch ein "Komponistencamp" in Österreich.



22.07.2020 - 12:42 Uhr von Alexander Krei 22.07.2020 - 12:42 Uhr

Die Kika-Reihe "Dein Song" soll im Frühjahr 2021 bereits in die 13. Staffel starten - und dann nach Möglichkeit auch wieder mit einem Live-Finale über die Bühne gehen. In diesem Jahr hatte der Sender die klassische Finalshow wegen der Corona-Pandemie im abgespeckten Format ausstrahlen müssen. Ungeachtet davon sind nun 16 neue Folgen geplant.

Die Dreharbeiten für die neue Staffel sind am Mittwoch auf Schloss Biebrich in Wiesbaden gestartet. Mit dabei sind 14 junge Songwriterinnen und Songwriter sowie zwei Songwriting-Duos im Alter von zehn bis 18 Jahren. Für einige von ihnen geht es im Herbst im neuen Komponistencamp in Österreich weiter, wo der musikalische Nachwuchs mit der "Dein Song"-Band an seinen Kompositionen weiterarbeiten wird.

Letztlich bekommen allerdings nur acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, ihren Song mit einem prominenten Musikpaten weiterzuentwickeln. Im Zuge dessen gibt es auch einen Neuzugang in der Jury: Neben Angelo Kelly, "Mia"-Frontfrau Mieze Katz und "Tonbandgerät"-Sänger Ole Specht wird erstmals Singer-Songwriterin Lotte mit dabei sein.

"Es ist tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich als Jurorin tätig bin", sagt die Musikerin. "Für mich wird es eine große Herausforderung sein, die Musik zu bewerten, da jeder Songwriter anders schreibt und sehr individuell ist. Aber das ist ja auch das Schöne daran und deshalb ist es auch so bunt in der Musikwelt." Produziert wird die Kika-Show von der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV.

