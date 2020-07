"The Taste" startet diesmal schon Anfang September

© Sat.1/Jens Hartmann

Auch in diesem Jahr müssen in Sat.1 wieder große Geschmackserlebnisse auf kleine Löffel gebracht werden: "The Taste" meldet sich Anfang September zurück - deutlich früher im Jahr, aber auf dem gewohnten Sendeplatz.



22.07.2020 - 14:49 Uhr von Uwe Mantel 22.07.2020 - 14:49 Uhr

Der Kochwettbewerb "The Taste" geht bei Sat.1 in seine achte Staffel: Neun neuen Folgen werden ab dem 2. September auf dem gewohnten Sendeplatz mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Somit geht's deutlich früher los als in den vergangenen Jahren, als der Startschuss erst im Oktober fiel.

Neuerungen gibt's auch in der Besetzung: Als neue Moderatorin führt künftig Angelina Kirsch statt Christine Henning durch die Sendung. Und die Jury aus Spitzenköchen besteht künftig nur noch aus Männern: Maria Groß ist nicht mehr mit dabei. Ihren Platz übernimmt stattdessen der Österreicher Alex Kumptner, der neben Alexander Herrmann, Time Raue und Frank Rosin um die besten Kochtalente ringen wird.

Entwickelt wurde "The Taste" von Red Arrow Studios, in Deutschland produziert RedSeven Entertainment das Format. Im vergangenen Jahr waren die Quoten deutlich gesunken. Hatte sich das Format zuvor über Jahre bei unspektakulären, aber ordentlichen Marktanteilen zwischen neun und neineinhalb Prozent halten können, so reichte es 2019 nur noch für im Schnitt rund siebeneinhalb Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Teilen