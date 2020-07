"Heimlich verliebt": RTL mit neuer Datingshow am Vorabend

© TVNOW

Ab Ende August startet RTL mit "Heimlich verliebt" eine neue Datingshow am Vorabend. In der Sendung nehmen Verliebte ihren Mut zusammen, um ihrer großen Liebe ihre Gefühle zu gestehen. International gibt's bereits mehrere Versionen.



23.07.2020 - 14:33 Uhr von Alexander Krei 23.07.2020 - 14:33 Uhr

Der Sendeplatz am Sonntagvorabend zählt zu den zuschauerstärksten der Woche - doch ausgerechnet hier mangelte es RTL zuletzt an erfolgreichen Formaten. Nachdem nun auch noch "Schwiegertochter gesucht" in die Primetime befördert wurde, ist dem Sender zudem am Sonntag eine weitere Stütze der vergangenen Jahre abhanden gekommen. Ab dem 23. August soll es hier nun jedoch eine neue Datingshow richten.

Unter dem Titel "Heimlich verliebt" hat RTL jetzt eine "etwas andere Datingshow" angekündigt. In dem Format, das von UFA Show & Factual produziert wird, nehmen Verliebte ihren Mut zusammen und gestehen ihrer großen Liebe ihre Gefühle. Der Angebetete weiß nur, dass ihn ein heimlicher Verehrer oder eine Verehrerin zu einem Blind Date einlädt - während des "Enthüllungs-Dates" stellt sich schließlich heraus, ob die Liebe auf Gegenseitigkeit beruht.

Bei dem Format handelt es sich übrigens um eine Adaption des Fremantle-Formates "Secret Admirer", das bereits in Schweden, Dänemark, Frankreich, USA und Großbritannien lief. In Schweden war in diesem Jahr bereits die fünfte Staffel zu sehen. "'Heimlich verliebt' feiert den Mut, den die Verliebten aufbringen - vor aller Augen nehmen sie ihr Schicksal in die Hand und sprechen endlich aus, was sie oft schon lange mit sich herumtragen", so Bianca Barth, Executive Producerin bei UFA Show & Factual. "Wann kann man bei diesem emotionalen Augenblick schon mal dabei sein? Und egal wie ein Date ausgeht - ob mit Geigen am Himmel oder mit Ernüchterung: Wer sich das getraut hat, ist auf jeden Fall ein Held."

Bei Vox war vor fünf Jahren unter demselben Titel übrigens schon einmal eine Coaching-Doku mit Judith Williams zu sehen. Damals kümmerte sich Sony Pictures um die Produktion. Über die Pilotfolge kam die Sendung allerdings nicht hinaus.

Teilen