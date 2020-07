"Masked Singles": TVNow versucht sich an neuer Datingshow

© TVNow

Datingshows haben bei TVNow bekanntlich Hochkonjunktur - und nun ist das Genre um ein Format reicher: Mit "The Masked Singles" hat der Streamingdienst jüngst eine neue Sendung an den Start gebracht. Der Clou: Die Liebesanwärter sind verkleidet.



25.07.2020

Mit Kuppel- und Datingshows kennt man sich bei TVNow inzwischen aus - mit Formaten wie "Temptation Island" oder "Prince Charming" hat sich die Streaming-Plattform der Mediengruppe RTL Deutschland inzwischen eine erstaunliche Palette an Formaten dieses Genres aufgebaut. Nun ist überraschend noch eine weitere Sendung dazugekommen, die im kostenfreien Bereich zugänglich ist.

In diesen Tag hat TVNow nämlich das Format "The Masked Singles" gestartet - eine amüsante Anspielung auf den ProSieben-Hit "The Masked Singer". Inhaltlich geht die Show der Frage nach, ob man seinen Traumprinzen finden kann, ohne ihn zu sehen. Im Zentrum der ersten und bislang einzigen Folge steht die ehemalige "Love Island"-Kandidatin Denise, die seit zwei Jahren Single ist und nun erneut in einem TV-Format versucht, den Richtigen zu finden.

Das Kuriose: Ihre potenziellen Verehrer sind verkleidet und müssen allein durch Stimme, Tanzstil und Vorlieben überzeugen - damit ist "The Masked Singles" gewissermaßen der Gegenentwurf zu "Naked Attraction", bei dem die Kandidaten ausschließlich mit nackter Haut zu überzeugen versuchen. Produziert wird das Format, das interessanterweise eigentlich als Show für "RTL.de" gedacht zu sein scheint, von Hans & Franz Film- & Fernsehproduktion.

"The Masked Singles" ist übrigens keineswegs die erste Kuppelshow, die auf eine Maskerade setzt. Schon 2014 strahlte ProSieben eine Folge von "Crazy Dates" mit Palina Rojinski aus. Damals traf eine Kandidatin in einzelnen Dates auf zwei heimliche Verehrer, die zunächst nicht erkennbar waren und etwa im Bärenkostüm zum Date erschienen. Die Vorlage für das Format stammte aus Israel. Auch die kaum langlebigere Sixx-Show "Sexy Beasts" setzte auf eine ähnliche Idee.

