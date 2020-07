TVNow und RTLzwei laden ab August in die "Sex-Klinik"

© TVNow

Sex geht immer, das weiß man auch bei TVNow und RTLzwei. Mit "Die Sex-Klinik" hat man nun ein neues Format angekündigt, das zuerst auf der Streamingplattform und später auch im linearen TV zu sehen sein wird. Es geht um Aufklärung.



TVNow und RTL zwei haben unter dem Titel "Die Sex-Klinik" ein neues Format angekündigt. Die Doku wurde von RTL Studios produziert und ist ab dem 18. August erstmals auf der Streamingplattform der Mediengruppe RTL zu sehen, Nutzer brauchen dafür allerdings einen Premium-Account. Bei RTLzwei wird das Format im Herbst zu sehen sein, einen genauen Sendetermin gibt es noch nicht. Beschrieben wird die Sendung als "intime Sprechstunde beim Arzt deines Vertrauens". Man hat sich tatsächlich Aufklärungsarbeit auf die Fahnen geschrieben.

In der Sexualsprechstunde empfangen Ärzte ihre Patienten in "lockerer, ungezwungener Atmosphäre". Dann soll offen und ehrlich über intime Probleme aller Art gesprochen werden. So geht es um verschiedene Stellungen, Größe von Geschlechtsteilen und Krankheiten. Als Arzt mit dabei ist auch Volker Wittkamp, der in den vergangenen Jahren unter anderem im Sat.1-Format "Klinik am Südring" zu sehen war. Im normalen Leben arbeitet er als Facharzt für Urologie.

Sheila de Liz wird von TVNow als "Gynäkologin aus Leidenschaft" angekündigt, was unweigerlich Erinnerungen an Helena Fürst weckt. Nur dass die Ärztin sich auf "vaginale Gesundheit und die weibliche Sexualität" spezialisiert hat. Sie wird in dem neuen Format vor allem die Probleme von Frauen analysieren. Im Fernsehen zu sehen war sie unter anderem schon als Sex-Expertin bei 3sat oder auch in der Reportage-Reihe "Zwanzig mal Sex" bei RTLzwei. Neben Wittkamp und de Liz steht auch Sexual Therapeutin Marie-Chantal Likoy den Patienten für Fragen zur Verfügung.

Thematisch zum neuen Format irgendwie passend: Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstleister e.V. (FSM) hat TVNow nun ein geeignetes Jugendschutzkonzept attestiert. Im Mittelpunkt des neuen Konzepts steht eine individuell konfigurierbare PIN, durch die bestimmte Inhalte abgerufen werden können. FSM-Geschäftsführer Martin Drechsler sagt: "TVNow Premium bietet Inhalte für die ganze Familie. Wir freuen uns daher über das Engagement unseres Mitglieds, mit den von uns geprüften Schutzfunktionen einen effektiven Jugendmedienschutz zu integrieren, der sich an den Bedürfnissen der Familien orientiert und der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird. Das zeigt auch: Anbieter wie RTL sehen Jugendschutz als zentrales Qualitätsmerkmal - das ist richtig und wichtig."

Henning Nieslony, Co-Geschäftsleiter TVNow, sagt, man engagiere sich seit vielen Jahren in Sachen Jugenschutz. "Daher ist es für uns selbstverständlich, nun auch für TVNow Premium ein ebenso komfortables wie sicheres Jugendschutzprogramm zu implementieren. Dass die Lösung eine echte Teamleistung des TVNow-Produktteams und des Jugendschutzes der Mediengruppe RTL darstellt, freut mich dabei besonders. Als 'Main-Streamer' bieten wir den TVNow-Usern ein vielfältiges und breites Inhalte-Angebot für verschiedene Altersklassen. Mit dem erweiterten Jugendschutzkonzept haben nun jüngere User nur auf die Inhalte Zugriff, die ihrem Alter angemessen und familienfreundlich sind."

